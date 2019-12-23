YKP ve Kamu İş asgsari ücretin yeniden belirlenmesini istedi

Yeni Kıbrıs Partisi, Genel Sekreteri Murat Kanatlı, halkın alım gÜcünün eridiği koşullarda 2020 için asgari ücretin hâlâ belirlenmemiş olmasını eleştirdi.
Kanatlı, mevcut asgari ücretle 4 kişilik bir ailenin asgari ihtiyaçlarını karşılamasının mümkün olmadığını ifade etti.
Hür-İş Genel Başkan Vekili ve Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu da Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun ivedilikle toplanıp yeni asgari ücreti karara bağlaması çağrısında bulundu.
Serdaroğlu Asgari ücretin belirlenmesinde geçim koşullarının zorluğunun göz önünde bulundurulmasını da istedi.
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