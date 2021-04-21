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Yoğun Bakıma kaldırılan hastanın kızı:“Tek sorumlu Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi”

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Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Ali Baturay’ın sunduğu“Markaj” programına katılarak bir kişinin yoğun bakıma kaldırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından, hastanın kızından açıklama geldi.
Yoğun Bakıma kaldırılan hastanın kızı:“Tek sorumlu Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Ali Baturay’ın sunduğu“Markaj” programına katılarak bir kişinin yoğun bakıma kaldırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından, hastanın kızından açıklama geldi.

GazeddaKıbrıs’a ulaşan aile yakını, dayanma gücünün kalmadığını ve kamuoyuna bir bilgi vermek istediğini ifade ederek, bugün yoğun bakıma kaldırılan hastanın babası olduğunu ve yaşının 101 değil, 99 olduğunu ifade ederek, babasının virüsü hastanede kaptığını ifade etti.

Babasının iki hafta önce hastanede Nöroloji bölümünde tedavi görmeye başladığını ifade eden yurttaş, 4 gün boyunca hastanede tedavi görmesinin ardından, hastanede görev yapan bir hemşirenin pozitif çıkması sonucu babasının, iki kardeşinin ve hastanede tedavi gören iki hastanın daha Covid-19 olduğunu belirtti.

“Ailemizde toplam 7 kişi Covid-19 oldu”

Hasta yakını açıklamasında şunları kaydetti:

“Hasta olan iki kardeşimden diğer kardeşlerim de bulaştı. Ailemizde toplam 7 kişi Covid-19 oldu. Ailemden bazıları temaslı otellerine gönderildi, bazıları ise pozitif olarak otellerde tedavi gördüler. Kabus gibi günler yaşadık.”

“Tek sorumlu Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi”

Yoğun bakımda tedavi gören ve Covid-19 bulaşmasına sebep olan tek sorumlunun Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğu Devlet Hastanesi olduğunu da belirten yurttaş, “bu durumu yaşamayı bizler hiç hak etmedik. Babam yaşlıdır ama son güne kadar ayaktaydı ve aklı başındaydı. Eğer Covid-19’dan ölürse, arkasından dahi yürüyemeceğiz. Bu psikolojiyi yaşamak ne demektir siz bilir misiniz? Hastaneye insanlar iyileşmeye giderler, bütün bunları yaşamak için değil…

Bakan Üstel, bugün katıldığı programda 101 yaşındaki bir yurttaşın yoğun bakıma kaldırıldığını ve durumunun kritik olduğunu açıklamıştı.

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