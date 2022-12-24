Yolunu kaybeden muflon Lefke sokaklarında görüntülendi

Lefke sokaklarında bir muflonun gezdiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Lefke’nin Karadağ bölgesinde bir muflonun sokaklarda gezdiği anlar Mehmet Yanık tarafından paylaşıldı. Yanık paylaşımında, “Karadağ’da bir muflon” ifadelerini kullandı.

'Yabani bir koyun türü' olarak bilinen ve Kıbrıs'ın güneyinde de yabani olarak yetişen muflonlar, kimi zaman Kıbrıs'ın kuzeyine de geçiyor.

Genellikle Trodos Dağları’nda yaşayan ve nadiren kuzeye de geçen muflonlar vatandaşlar tarafından görüntüleniyor.