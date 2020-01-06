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YTA Fotoğraf Gezginleri, Kıbrıs’ı adım adım geziyor.

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Yıltan Taşçı Akademi Fotoğraf Gezginleri, “ Adım Adım Kıbrıs ” projesi kapsamında, üçüncü gezilerini geçen pazar günü Mora, Aya ve Luricina’ya yaptı.
YTA Fotoğraf Gezginleri, Kıbrıs’ı adım adım geziyor.

Kıbrıs’a sevdalı 30 fotoğraf tutkununun katıldığı fotoğraf gezisinde, Kıbrıs’ın geleneksel kültürünü yansıtan fotoğraflar çekildi.

            Prime 4 fotoğraf grubundan Mustafa Evirgen, Ceyhan Özyıldız ve Mustafa Müezzinoğlu’nun da konuk fotoğrafçılar olarak geziye katılması, fotoğraf gezginlerince memnuniyetle karşılandı.

            Yıltan Taşçı Akademi Fotoğraf Gezginleri, iki yıl sürecek olan “ Adım Adım Kıbrıs ” projesini tamamladıktan sonra, fotoğraf sergisi açacak ve sergideki fotoğrafları kitaplaştıracak.

            Veysi Canateş’in organizasyonunda her ay gerçekleşen gezilerin dördüncüsü, 23 Şubat Pazar günü Trodos köylerine yapılacak.

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