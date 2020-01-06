YTA Fotoğraf Gezginleri, Kıbrıs’ı adım adım geziyor.

Kıbrıs’a sevdalı 30 fotoğraf tutkununun katıldığı fotoğraf gezisinde, Kıbrıs’ın geleneksel kültürünü yansıtan fotoğraflar çekildi.
Prime 4 fotoğraf grubundan Mustafa Evirgen, Ceyhan Özyıldız ve Mustafa Müezzinoğlu’nun da konuk fotoğrafçılar olarak geziye katılması, fotoğraf gezginlerince memnuniyetle karşılandı.
Yıltan Taşçı Akademi Fotoğraf Gezginleri, iki yıl sürecek olan “ Adım Adım Kıbrıs ” projesini tamamladıktan sonra, fotoğraf sergisi açacak ve sergideki fotoğrafları kitaplaştıracak.
Veysi Canateş’in organizasyonunda her ay gerçekleşen gezilerin dördüncüsü, 23 Şubat Pazar günü Trodos köylerine yapılacak.
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