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Yunanistan'ın Herke Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı

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Yunanistan'ın Herke Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı
Yunanistan'ın Herke Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı

Yunanistan'ın Herke Adası açıklarında yaklaşık 80 düzensiz göçmeni taşıyan bir botun battığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Rodos Adası'nın batısında bulunan Herke Adası açıklarında yaklaşık 80 düzensiz göçmeni taşıyan bir bot battı.

Rodos Liman Müdürlüğü, dalgıç ekibi ve bir Süper Puma helikopterinin batan bottaki düzensiz göçmenler için başlatılan arama ve kurtarma operasyonuna katıldığını duyurdu.

Bölgedeki hava şartlarının arama-kurtarma çalışmaları için elverişli olduğu kaydedildi.

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