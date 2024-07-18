“Yurdunu seven herkes, DAÜ’ye ve onun sahip olduğu varlıklara sahip çıkmalı ve bu konuda ses vermelidir”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) deniz tesislerinin “peşkeş” çekileceği iddialarının derhal taraflar tarafından aydınlığa kavuşturulmasını istedi, çağrıda bulundu

Özkunt: Bu sessizlik kabul anlamına mı geliyor?

Yazılı açıklama yapan Özkunt, Özgür Gazete’nin geçtiğimiz hafta gündeme getirdiği “DAÜ deniz tesisleri ve arazilerinin peşkeş çekileceği” iddialarının hala havada durduğunu, tarafların sessiz kaldığını ve kamuoyunun aydınlatılmasını söyledi.

İddialar karşısında sessiz kalınmasının bir nevi kabul anlamına geldiğini, bunun ise korkunç bir durum olduğunu vurgulayan Özkunt, ülkenin öz varlıklarının zorlu durumlarından yararlanmanın, ayrıca bir ahlaki bunalım olduğunu belirtti.

“Karşı durmak için tek kriter ülkeyi sevmek olmalı”

DAÜ’nün, ülkenin gözbebeği bir eğitim kurumu olduğunu, on binlerce mezunuyla tüm dünyaya adını duyurduğu ve sahip olduğu kıymetli varlıkların da değerinin ölçülemeyeceğini söyleyen Özkunt, DAÜ deniz tesislerinin de bu özelliklerinin yanında aynı zamanda bir eğitim alanı olduğunu hatırlattı.

Özkunt, “Sadece tarafların açıklama yapması da yetmez. Karşı duruş ortak bir ses olarak çıkmalıdır. Muhalif tarafta olunması da gerekmez. Karşı durmak için ülkeyi sevmek kriter olmalı” dedi.

“Bu fırsatçılıktır”

“Özelde Mağusa’ya genelde ise tüm ülkeye değer katan DAÜ gibi bir değerin; zor günlerin ardından yeniden ayağa kalkmaya çalıştığı bu günlerde; varlıklarının alınmak istenmesi de tam bir fırsatçılıktır” diyen Özkunt, “DAÜ’ye ve onun sahip olduğu varlıklara, yurdunu seven herkes sahip çıkmalı ve bu konuda ses vermelidir” çağrısında bulundu.