Yurt odasında uyuşturucu... Satıcı kaçak çıktı

Haspolat’ta faaliyet gösteren bir üniversiteye ait kampüste bulunan ikametgahta yapılan aramada uyuşturucuyla yakalanan W.C.E yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Kadir Çetin zanlının uyuşturucu tasarrufu suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, 29 Temmuz 2025 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Haspolat’ta faaliyet gösteren bir üniversiteye ait kampüsünde bulunan yurt odasında yapılan aramada zanlının odasında masa üzerinde, bin 680 TL, 26 gram hintkeneviri türü madde, uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo, öğütücü, 12 adet paketlemeye hazır şekilde kesilmiş alüminyum folyo kağıdı tespit edilerek emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 8 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, yapılan araştırma sonucu zanlının 29 Kasım 2023 tarihinden beri ülkede kaçak kaldığının belirlendiğini kaydetti. Polis, ülkede yasal statüsü olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.