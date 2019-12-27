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YYK Başkanı Üstün: “İnternet yayıncılığıyla ilgili yasanın yürürlüğe girmemesinin eksikliğini hissediyoruz”

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Yayın Yüksek Kurulu (YYK) Başkanı Olgun Üstün’ün, internet üzerinden yayıncılığın düzenlenmesine ilişkin yasanın yürürlüğe girmemesinin eksikliğinin yaşandığını belirtti.
YYK Başkanı Üstün: “İnternet yayıncılığıyla ilgili yasanın yürürlüğe girmemesinin eksikliğini hissediyoruz”

yaşandığını belirtti.

Üstün, yaptığı açıklamada 2019 ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Üstün, 9 televizyon ve 39 radyo yayınını denetleyen Yayın Yüksek Kurulu’nun, 2019 yılı boyunca, 153 yayın raporunu görüşerek bunların 26’sını yasadaki yayın ilkelerine aykırılık nedeniyle, yaptırım kararıyla sonuçlandırdığını belirtti.

Gelişen teknolojiyle ihtiyaç duyulan yasanın henüz yürürlüğe girememesinden dolayı teknolojik gelişmelere karşı bazı sıkıntılar yaşandığını kaydeden Üstün, internet üzerinden yayıncılığın düzenlenmesi konusunda hazırladıkları yasanın Meclis Genel Kurulu’na ulaşamaması ve yürürlüğe girememesinin eksikliğinin yaşandığını belirtti.

Üstün, “Kaldı ki yeni çağda yeni ilkeler, daha çağdaş bir anlayışla yasanın ivedilikle yürürlüğe girmesi toplumun menfaatine olacaktır” ifadelerini kullandı.

Üstün, “Bu vesileyle 2019 yılında gerek ekonomik, gerekse teknolojik anlamda yaşanan birçok sıkıntıya rağmen yayınlarını sürdüren ve toplumumuzdaki çok sesliliği ve demokrasiyi yansıtan tüm yayın kuruluşlarımıza ve gerekse toplumumuzun her bireyine 2020 yılının umut, mutluluk ve güzellik getirmesini Yayın Yüksek Kurulu olarak temenni ederiz” ifadelerini kullandı.

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