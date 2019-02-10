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Zaharova: Mesleğimde ayrımcılık görmedim, insan hayallerini kendisi sınırlamadıkça sınır yoktur

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, erkeklerin baskın olduğu bakanlıktaki 20 yılı aşkın çalışma hayatı boyunca ayrımcılıkla karşılaşmadığını söyledi.
Zaharova: Mesleğimde ayrımcılık görmedim, insan hayallerini kendisi sınırlamadıkça sınır yoktur

Zaharova, Rossiyskaya Gazeta ile yaptığı mülakatta, gündelik hayatta olduğu gibi çalışma hayatında da yaşam ve çalışma ortamıyla ilgili farklı durumlarla karşılaştığını söyledi ancak hiçbir mesleki ayrımcılık hissetmediğinin altını çizdi.

"İnsan kendi hayallerini kendisi sınırlamaya girişmedikçe hiçbir sınır yoktur" diyen Zaharova, kadınların en zorlu noktalarda bile çalıştığını ekledi.

'ELEŞTİREL YORUMLARA KIZMIYORUM'

Her gün olumsuz tepkilerle de karşılaştığını söyleyen Rus Dışişleri Sözcüsü, buna örnek olarak Facebook’ta yazılan yorumları gösterdi. Fakat eleştirel yorumlara kızmadığını da ekledi.

'FACEBOOK’TAN GELEN YAPICI ELEŞTİRİLERE GENELLİKLE CEVAP YAZIYORUM'

Trollerden ve bot hesaplardan gelen yorumlarla sık sık karşılaşmasına rağmen gerçek kişilerin elinden çıkmış eleştirel görüşlere de rastladığını belirten Rus Sözcü Zaharova sözlerine şöyle devam etti: “Yapıcı eleştirilerle kesinlikle temelsiz eleştirileri ayırıyorum. (…) Eğer konu yapıcı bir eleştiriyse, en azından yapıcı özünü ayırt etmek mümkünse, bu unsuru inceliyorum, bu bana ilginç geliyor, genellikle cevap da veriyorum.”

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