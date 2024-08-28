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Zeki Çeler: Çalışma Bakanlığı neden halen suskun?

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TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Güzelyurt’taki işçilere ilişkin yaptığı açıklamada, "Çalışma Bakanlığı neden halen suskun?" diye sordu.
Zeki Çeler: Çalışma Bakanlığı neden halen suskun?

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, sosyal medya hesabı üzerinden Güzelyurt’taki işçilere ilişkin bir açıklama yaparak, "Çalışma Bakanlığı neden halen suskun?" diye sordu. 

Başkan Çeler, "Aklımıza soru işaretleri yerleşiyor! Napsan 600 x 8000 Euro = 4.8 milyon Euro yani 182 milyon 400 bin TL. Çalışma Bakanlığı neden halen suskun? Akıl alır gibi değil! Yaklaşık 600 3. dünya ülkesi uyruklu işçi, "Biz bu ülkeye komisyon ödeyip geldik" diyor. "Aylardır maaş almadık" diyor, aldıkları zaman da rakamlar yasal rakam olan asgari ücret değil diye belgeler var! "Şu an da iş yok çalıştırılmıyoruz, pasaportumuza el konuldu" diyor, Yatı yerleri evcil hayvanınıza layık görmeyeceğiniz, veran leş halde!" ifadelerini kullandı. 

"KİMSE KİMSEYİ KANDIRMASIN. BUNUN VEBALİ HEPİNİZİN BOYNUNDADIR!"

Çeler, 3 gündür bu konunun gündemde olduğuna işaret ederek, açıklamasına şöyle devam etti: 

"Bunlar haber olalı 3. güne girdik, esas sorumlu Çalışma Bakanlığı (maaş ödenmemesi, eksik maaş ödenmesi, komisyonla ülkeye gelme, çalıştırılmama, pasaporta el konulması konularında), Sağlık Bakanlığı ve Güzelyurt Belediyesi'nden (yatı yerleri ve beslenme konusunda), tek kelime açıklama ve konuya ilişkin girişim yok! Cypfruvex sezonluk işçiyi neden 3. ülkelerden getirtti? Bu kadar yıldır Türkiye'den gelen bu sezonluk toplayıcılar (ki bunlar için Çalışma Bakanlığı'nın yetkisi dahilinde kimlikle girişlerine ve sezonluk çalışmalarına izin verilir) tercih edilmedi? Neden?

Çünkü Türkiye'den gelen bu işçileri de ezip elediler, doğru düzgün ödemediler, onları da bu insanlık dışı yerlerde yaşatmaya çalıştılar! Niye gelsinler artık! Cypfruvex'in yurtdışından işçi getirme yetki ve hakkı yokken nasıl olurda başka kontraktörler ile “sözleşme” imzalayıp işçi getiriyor?

Sezon bitince bu işçileri nereye yerleştirmeyi planlıyorlardı? Yoksa sezon dışı da mı ödeyeceklerdi? Kimse kimseyi kandırmasın. Bunun vebali hepinizin boynundadır! Daha susmaya devam mı edeceksiniz?"

 

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