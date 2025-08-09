  • BIST 10972.63
Ziya Öztürkler: Geleceğimiz, Türk dünyasının ortak hedefleri doğrultusunda inşa ediliyor

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı’yı kabul etti, "Geleceğimiz, Türk dünyasının ortak hedefleri doğrultusunda inşa ediliyor" açıklamasını yaptı.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana Milletvekili Muharrem Varlı’yı kabul ederek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye selamlarını iletti.

KKTC’nin yeni yerleşkesinde devletin gücünün her geçen gün daha görünür hale geldiğini vurgulayan Öztürkler, “Her gün, binlerce Rum sınır kapısından geçerken bayrağımızın dalgalandığı bu gücü görüyor” dedi.

Başkan Öztürkler, KKTC’nin geleceğini Anavatan Türkiye ile birlikte şekillendirmeye devam ettiklerini belirterek, “Geleceğimiz, Türk dünyasının ortak hedefleri doğrultusunda inşa ediliyor. Bu birliktelik, sadece siyasi değil, kültürel ve stratejik bir dayanışmadır” ifadelerini kullandı.

Erenköy Direnişi’nin 61’inci yıl dönümü anma törenine katılmak üzere yola çıkan vatandaş kafilesinin Yeşilırmak Sınır Kapısı’nda Rum yönetiminin araç kısıtlaması nedeniyle BM Barış Gücü tarafından bekletilmesi üzerine konuşan Öztürkler, “Dün yaşananlar, geçmişteki zihniyetin bir iz düşümüdür. Ellerine geçen her fırsatta engel çıkarabileceklerini görüyoruz. Ancak biz, haklı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Öztürkler, Türkiye’nin garantörlüğünün KKTC için vazgeçilmez bir güvence olduğunu vurgulayarak, “Türk askerinin varlığı, sadece bir güvenlik unsuru değil; aynı zamanda halkımızın huzur ve istikrarının teminatıdır” şeklinde konuştu.

MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı ise kabulde yaptığı açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bizim için sadece bir kardeş devlet değil; milli bir davadır. Türkiye olarak her zaman yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

