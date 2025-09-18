  • BIST 11283.93
  • Altın 4872.319
  • Dolar 41.3148
  • Euro 49.0191
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİngiltere Filistin devletini tanıyacak; karar bu hafta açıklanabilir

1428, 516, 464 gün... Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı

» »
KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen R.I, S.A,K.M, M.L.N, M.L.A tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Emine Yekli mahkemede olguları aktardı.
1428, 516, 464 gün... Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı

Polis, 17.09.2025 tarihinde saat 12.15 raddelerinde Lefkoşa Muhaceret Şubesi'ne gelenR.I'nın yapılan muhaceret kontrolünde 10.06.2024 tarihinden itibaren toplam 464 gün, S.A'nın yapılan muhaceret kontrolünde 10.06.2024 tarihinden itibaren toplam 464 gün, K.M'nin yapılan muhaceret kontrolünde 31.01.2024 tarihinden itibaren toplam 595 gün, M.L.N'nin yapılan muhaceret kontrolünde 19.12.2021 tarihinden itibaren toplam 1428 gün ve M.L.A'nın yapılan muhaceret kontrolünde 19.04.2024 tarihinden itibaren toplam 516 gündür KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıların suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, İçişleri Bakanlığından ifade temin edilmesi gerektiğini ve bu süre zarfında herhangi bir suça karışıp karışmadıkları ile ilgili bir tahkikat yapılacağını belirtti. Polis, zanlılarla ilgili ihraç işlemleri de başlatılacağını belirterek, bir gün ek tutukluluk talep etti.

Zanlıların avukatı ise müvekkillerinin kan tahlili verdiğini, çalışma Bakanlığına müracaatları olduğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt'ta bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak18 Eylül 2025 Perşembe 09:10
  • Bugün hava nasıl olacak?18 Eylül 2025 Perşembe 09:09
  • Döviz güne nasıl başladı?18 Eylül 2025 Perşembe 09:08
  • Hataylılar Derneği’nden Tufan Erhürman’a açık destek17 Eylül 2025 Çarşamba 21:47
  • Holguin, Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından yenilenen mezarlıkları ziyaret etti17 Eylül 2025 Çarşamba 21:08
  • Arıklı: Oyları bölmemek için Tatar'ı destekleme kararı aldık17 Eylül 2025 Çarşamba 19:15
  • YÖK’ten “üniversitelerden kaydı silinen öğrencilere” ilişkin açıklama17 Eylül 2025 Çarşamba 17:02
  • Harmancı: Karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakkı gaspı insan hakkı ihlalidir17 Eylül 2025 Çarşamba 16:45
  • İskele zeytin üreticileri, dayanışma toplantısında bir araya geldi: Sektörü tehlikeye sokmayın!17 Eylül 2025 Çarşamba 16:43
  • “Size Cumhurbaşkanlığı makamında devlet ciddiyeti taahhüt ediyorum”17 Eylül 2025 Çarşamba 16:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti