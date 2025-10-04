  • BIST 10858.52
2 bin 130 araç sürücüsü kontrol edildi: 42 araç trafikten men, 4 tutuklu

Ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 2 bin 130 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda, 42 araç ise trafikten men edildi ve 4 sürücü tutuklandı.
2 bin 130 araç sürücüsü kontrol edildi: 42 araç trafikten men, 4 tutuklu

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından, ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 130 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 295 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 42 araç ise trafikten men edildi ve 4 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları ise; 63’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 26’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 8’i sigortasız araç kullanmak, 4’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 5’i muayenesiz araç kullanmak, 15’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i kamu taşıma işletme izninde (T) belirtilen şartlara uymamak, 10’u elektrikli scooterlerin kullanım kurallarına uymamak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 14’ü seyir halinde trafik levha ve işaretlerine uymamak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 1’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak ve 139’u diğer trafik suçlarından oluşuyor.

 

