Acı haber... 3 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, küçük bebek 07 Eylül 2025 tarihinde saat 06.00 sıralarında yatağında aniden rahatsızlandı. Ailesi tarafından Mehmetçik Sağlık Ocağı’na götürülen Kızıltan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.