Alkollü sürücü takla attı
İskele-Ardahan Anayolu’nun 2-3. kilometreleri arasında, 54 yaşındaki Nasuh Gündoğan, 145 miligram alkollü içki etkisi altında yönetimindeki NB 906 plakalı salon araçla İskele’den Ardahan istikametine seyir halindeyken dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yolun sağından çıkarak toprak alandaki taşlara çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan Gündoğan, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi ve boynunda kırık teşhisiyle müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

