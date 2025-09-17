Arıklı: Oyları bölmemek için Tatar'ı destekleme kararı aldık

YDP Genel Başkanı ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 19 Ekim’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adaylarını çıkarma kararına rağmen, oyların bölünmemesi ve iki devletli çözüm politikasının güçlenmesi için Ersin Tatar’ı destekleyeceklerini açıkladı.

Arıklı, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler ile birlikte BRT’de seçim formatıyla yayınlanan Gündem Artı programına katılarak Aziz Karaaziz’in sorularını yanıtladı, iki devletli çözüm politikasına getirilen eleştirileri yanıtladı.

"TÜRKİYE DE VAR GÜCÜYLE BUNUN ARKASINDA"

“Sayın Ersin Tatar, beş yıldır sürdürdüğü iki devletli politikayı daha da görünür hale getirebilmek için bir beş yıl daha zaman istiyor. Türkiye de var gücüyle bunun arkasında” diyen Arıklı, hükümet ortakları olarak Sağduyu İttifakı altında Ersin Tatar’ı ilk turdan seçtirmek için canla başla çalışma kararı aldıklarını ifade etti.

YDP Genel Başkanı Arıklı, Ersin Tatar'ın savunduğu iki devletli politika ve federasyon karşıtlığının, Yeniden Doğuş Partisi'nin kurulduğu 2016 yılından beri parti manifestosunda olduğuna işret eden Arıklı, “Biz tamamen kendi inisiyatifimizle ve ideolojik olarak da federasyon fikrine en başından beri karşı çıkan bir siyasi parti olduğumuz için, kendi dünya görüşümüze en uygun tezleri savunduğu için Sayın Ersin Tatar'ı destekliyoruz” dedi.

Arıklı, diğer tarafta 50 yıldır görüşülen ama hiçbir netice vermeyen, her türlü tavizin verilmesine rağmen üniter devlet tezinden bir milim gerilemeyen Kıbrıs Rum tarafıyla federal çözümde anlaşabileceğini düşünen kesim olduğunu söyledi.

"RUMLARI İKNA ETMEK İÇİN ERHÜRMAN NE VERECEK?"

Federal çözüm yanlılarının Ersin Tatar’ı, görev süresince uluslararası temas yapmayarak, Rumlara inşaat sektörüne ve ülke ekonomisine saldırmak için fırsat vermekle suçladığını aktaran Arıklı, 50 yıl federal çözüm için yapılan müzakerelerin hiç bir sonuç doğurmadığını belirterek “Rumları ikna etmek için Sayın Erhğrman Hangi tavizi verecek?” sorusunu yöneltti.

Arıklı sözlerine şöyle devam etti:

Sayın Tufan Erhurman farz et ki seçildin ve farz et ki bu konuları masaya koydun ve Rumlar kabul etmedi. Crans Montana'da kabul etmedikleri gibi.

Alternatifi nedir kardeşim?

‘Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tezine döneceğim’ diyor musun? Yoksa bir 50 yıl daha mı Rumların keyfini mi bekleyelim?”

"BU EVREDE FEDERASYON İSTEMEK ABESLE İŞTİGAL"

Eşit egemenlik ve eşit uluslararası statü tezine dayanan iki devletli çözüm politikasının henüz beş yıldır tam anlamıyla uygulandığını belirten Arıklı, federasyonların dağıldığı bir evrede inatla “Federasyon kuracağım” demenin abesle iştigal olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'Yİ NASIL İKNA EDECEKSİN?"

“Türkiye Cumhuriyeti 2020 yılında bizimle birlikte, Türkiye Cumhuriyeti'de artık federasyonun bittiğini, görüşmeyeceğini en yetkili ağızlardan defalarca söyledi.

Sayın Tufan Erhuman'a ben sordum, dedim ki hocam, Türkiye'yi nasıl ikna edeceksin?” diyen Arıklı, 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Crans Montana’daki görüşmelerin çökmesinin ardından tek mantıklı çözümün iki devletli çözüm olduğunu kabul ettiğinin altını çizdi.

Arıklı, Rum tarafının Kıbrıs Türkünü her zaman azınlık olarak gördüğünü, azınlık hakları dışında bir şey vermeye niyeti olmadığını, ELAM’ın Güney Kıbrıs’ta üçüncü parti haline gelmesinin de Rumların kendinden olmayanlara bakışını açık bir şekilde ortaya koyduğunu anlattı.

"İDDİALARIN AKSİNE CUMHURBAŞKANININ YETKİLERİ SINIRLIDIR"

YDP Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Federasyon yanlılarının iddia ettiğinin aksine cumhurbaşkanının iç meselelerde herhangi bir etkisinin olmadığını kaydetti.

“Anayasanın 99. maddesi, cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini son derece açık bir şekilde yazıyor.

Cumhurbaşkanı kalkıp da hükümetin işlerine, icraatlarına karışamaz.

Bakanlar kurna başkanlık eder ama herhangi bir bakana sen şunu yapacaktın demez, bilgi alır sadece” dedi.