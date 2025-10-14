  • BIST 10316.4
  • Altın 5565.751
  • Dolar 41.8182
  • Euro 48.5185
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKATrump konuşuyordu: İsrail meclisinde "Filistin'i tanıyın" pankartı açıldı

Ateşkes sonrası Gazze'de son durum: Hamas sekiz kişiyi idam etti

» »
Ateşkes sonrası Gazze'de son durum: Hamas sekiz kişiyi idam etti
Ateşkes sonrası Gazze'de son durum: Hamas sekiz kişiyi idam etti

Gazze'de ateşkes anlaşması sonrası İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde Hamas, giderek daha fazla silahlı hakimiyet görüntüsü veriyor.

Örgüt, Mısır'daki zirveyle aynı gün İsraille işbirliği yaptıkları iddiasıyla sekiz Filistinliyi halka açık şekilde infaz etti.

Bu infazdan önce de Hamas ile Gazze Şehri'nde güçlü konumda olan Dughmush çetesi üyeleri arasında çatışmalar çıkmıştı.

Dughmush ailesinden bir üye Facebook'ta yaptığı paylaşımda, idamların "suç" olduğunu savundu.

Hamas "güvenliği sağlamak" ve "kanunsuzluğu engellemek" için çalıştığını savunuyor.

Buna karşın birçok kişi grubun kaos dönemini rakipleriyle hesaplaşmak ve 7 Ekim saldırısını sorgulayanlar da dahil olmak üzere muhalifleri susturmak için kullandığı endişesi taşıyor.

'Gazze için yeni ve tehlikeli bir dönem'

Gazze'de yaşayan avukat Mumin el-Natur infazların kanunsuz eylemler olduğunu savundu.

El-Natur olayın görüntülerine atfen yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"İnsanlar neden kaos için tezahürat ediyor? Maskeli bir adam, hiçbir kanıt olmadan, soruşturma yapılmadan, mahkemeye çıkarılmadan, hatta itiraz için bekleme süresi bile olmadan başka bir maskeli adamı öldürüyor. Buna ne diyeceğiz? Direniş mi? Hayır, buna kanunsuzluk denir.

"Kanunsuz öldürenler suçludur. Onlardan hesap soracağız. Tarihimizin en karanlık dönemine tanıklık ediyoruz."

BBC'ye konuşan insan hakları aktivisti Halil Ebu Şemala da Gazze'nin "yeni ve tehlikeli bir döneme" girdiğini söylüyor.

"Evet, savaş sona erdi, ancak önümüzdeki zorluklar çok büyük. İnsanlar kendilerine umut veren gerçek adımlar görmedikçe, çoğu kendi tercihleri ​​yüzünden değil, burada bir gelecekleri olmadığını hissettikleri için Gazze'yi terk etmeye devam edecek" diyor.

Gazze Şeridi'nin merkezinde yaşayan aktivist İbrahim Faris ise iç çatışmayı "günah" olarak nitelendiriyor.

"Bir hatayı başka bir hatayla düzeltemezsiniz. Adil yargılama olmadan infazlar suçtur. Allah halkımıza yol göstersin" değerlendirmesini yapıyor.

İsrail'den Gazze'de drone saldırısı

İsrail ordusu ise ateşkes sonrası ilk kez silah kullandığını doğruladı.

Wafa haber ajansına göre evlerine bakmak isteyen kişilere yapılan drone saldırısında dört kişi öldü.

Gazze'nin doğusundaki Şecaiye mahallesindeki olayla ilgili İsrail ordusu da açıklama yaptı.

İsrail ordu sözcülerinin Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Sarı Hat'ı geçerek Gazze Şeridi'nin kuzeyinde faaliyet gösteren IDF güçlerine yaklaşan bir dizi şüpheli tespit edildi. Bu, anlaşmanın ihlali anlamına geliyor" denildi.

Açıklamada bu kişilerin uyarıldığı ancak İsrail askerlerine doğru ilerlemeye devam ettikleri için ateş açıldığı belirtildi.

Bir Hamas sözcüsü, silahlı saldırıyı "ateşkes anlaşmasının ihlali" olarak nitelendirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Gazze’de anlaşma sağlandı09 Ekim 2025 Perşembe 12:21
  • Trump harita paylaşarak duyurdu: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti!05 Ekim 2025 Pazar 13:10
  • İsrail ordusu operasyonları durduruyor04 Ekim 2025 Cumartesi 14:00
  • İsrail Gazze'ye gitmeye çalışan Sumud Filosu'na müdahale etti, onlarca aktivist gözaltında02 Ekim 2025 Perşembe 12:46
  • Kolombiya, İsrail'le Serbest Ticaret Anlaşması'nı feshetti, diplomatları ülkeden kovdu02 Ekim 2025 Perşembe 11:57
  • İsrail donanmasından Sumud Filosu'na baskın: 201 aktivist gözaltında02 Ekim 2025 Perşembe 11:15
  • İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı sürüyor: Bir gemi Gazze'ye ulaşmak üzere02 Ekim 2025 Perşembe 10:02
  • Sumud Filosu yüksek riskli bölgede: "İsrail müdahale hazırlığında"01 Ekim 2025 Çarşamba 11:21
  • Donald Trump: Hamas’ın ateşkes planına yanıt vermek için 3-4 günü var30 Eylül 2025 Salı 18:00
  • 'Gazze Planı' Katar ve Mısır aracılığı ile Hamas'a iletildi: İşte ilk tepki30 Eylül 2025 Salı 11:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti