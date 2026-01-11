İsrail ve Hamas yeniden çatışmaya hazırlanıyor

Gazze savaşına kaldığı yerden devam mı edilecek?

Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasına bir türlü geçilemezken Wall Street Journal (WSJ) tarafların savaş hazırlıklarını yoğunlaştırdığını bildiriyor.

Amerikan gazetesi, ağır silahlarından artakalanları verebileceğini belirten Hamas'ın diğer silahlarından vazgeçmeye niyeti olmadığını ve 10 Ekim'de devreye giren ateşkes ve rehine takası anlaşmasının akıbetinin büyük risk altında görüldüğünü belirtiyor.

İlk aşama kapsamında yer alıp da yerine getirilmeyen iki şart daha var: Ne İsrail, Gazze'yle Mısır arasındaki Refah sınır kapısını açtı ne de Filistin tarafı son İsrailli rehinenin cesedini iade etti

WSJ, İsrail ordusunun Gazze'de Hamas'ın kontrol ettiği bölgelere yeni bir kara operasyonu için planlar yaptığını aktarıyor.

Hamas'ın da savaş sırasında yitirdiği askeri kabiliyetleri yeniden kazanmak için çalışmalarını sürdürdüğü ve tünel altyapısını elden geçirdiği öne sürülüyor.

İsrailli ve Arap kaynaklara dayandırılan haberde İran yardımı ve vergilerle nakit akışını yeniden sağlayan örgütün savaşçılarına düzenli maaş ödemeye başladığı iddia ediliyor.

Tel Aviv yönetiminin tahminlerine göre Hamas'ın 60 bin tüfeği, 20 bin de savaşçısı var.

İsrailli yetkililerin, ABD'nin planına daha fazla süre tanımaya açık oldukları bildiriliyor.

10 Ekim'de devreye giren ateşkes ve rehine takası anlaşmasıyla birlikte iki yıl süren çatışmalar durdurulmuştu.

20 maddelik barış planının ilk aşamasında taraflar arasında rehine takası gerçekleştirilmiş, İsrail askerleri belirlenen "sarı hatta" geri çekilmişti. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 53'ünü kontrol ediyor.

İkinci aşamadaysa Hamas'ın silah bırakması ve Gazze'nin geleceğinde söz sahibi olmaması isteniyor. Bunlara karşılık İsrail'in askerlerini daha da geri çekmesi öngörülüyor.

Gazze Şeridi'nin yönetiminin Hamas mensubu olmayan Filistinlilerin yer alacağı bir teknokratlar komitesine geçici olarak devredilmesi planlanıyor.

Trump'ın başkanlık edeceği Barış Kurulu ve bölgeye konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) istikrarı koruması bekleniyor. Ancak bu iki yapının unsurları da henüz netleşmedi.

Diğer yandan İsrail, Lübnan Hizbullahı ve İran'la da çatışmak zorunda kalabileceğini hesaplıyor.

Pek çok İsrailli güvenlik uzmanı, Tel Aviv yönetiminin bunlar arasında tercih yapması gerekebileceği kanısında.



Independent Türkçe, Wall Street Journal, AA

Derleyen: Eren Umurbilir