  • BIST 12200.95
  • Altın 6121.517
  • Dolar 43.0386
  • Euro 50.336
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAİsrail ve Hamas yeniden çatışmaya hazırlanıyor

İsrail ve Hamas yeniden çatışmaya hazırlanıyor

» »
Gazze savaşına kaldığı yerden devam mı edilecek?
İsrail ve Hamas yeniden çatışmaya hazırlanıyor

Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasına bir türlü geçilemezken Wall Street Journal (WSJ) tarafların savaş hazırlıklarını yoğunlaştırdığını bildiriyor. 

Amerikan gazetesi, ağır silahlarından artakalanları verebileceğini belirten Hamas'ın diğer silahlarından vazgeçmeye niyeti olmadığını ve 10 Ekim'de devreye giren ateşkes ve rehine takası anlaşmasının akıbetinin büyük risk altında görüldüğünü belirtiyor.

İlk aşama kapsamında yer alıp da yerine getirilmeyen iki şart daha var: Ne İsrail, Gazze'yle Mısır arasındaki Refah sınır kapısını açtı ne de Filistin tarafı son İsrailli rehinenin cesedini iade etti

WSJ, İsrail ordusunun Gazze'de Hamas'ın kontrol ettiği bölgelere yeni bir kara operasyonu için planlar yaptığını aktarıyor. 

Hamas'ın da savaş sırasında yitirdiği askeri kabiliyetleri yeniden kazanmak için çalışmalarını sürdürdüğü ve tünel altyapısını elden geçirdiği öne sürülüyor. 

İsrailli ve Arap kaynaklara dayandırılan haberde İran yardımı ve vergilerle nakit akışını yeniden sağlayan örgütün savaşçılarına düzenli maaş ödemeye başladığı iddia ediliyor. 

Tel Aviv yönetiminin tahminlerine göre Hamas'ın 60 bin tüfeği, 20 bin de savaşçısı var. 

İsrailli yetkililerin, ABD'nin planına daha fazla süre tanımaya açık oldukları bildiriliyor. 

10 Ekim'de devreye giren ateşkes ve rehine takası anlaşmasıyla birlikte iki yıl süren çatışmalar durdurulmuştu. 

20 maddelik barış planının ilk aşamasında taraflar arasında rehine takası gerçekleştirilmiş, İsrail askerleri belirlenen "sarı hatta" geri çekilmişti. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 53'ünü kontrol ediyor.

İkinci aşamadaysa Hamas'ın silah bırakması ve Gazze'nin geleceğinde söz sahibi olmaması isteniyor. Bunlara karşılık İsrail'in askerlerini daha da geri çekmesi öngörülüyor. 

Gazze Şeridi'nin yönetiminin Hamas mensubu olmayan Filistinlilerin yer alacağı bir teknokratlar komitesine geçici olarak devredilmesi planlanıyor. 

Trump'ın başkanlık edeceği Barış Kurulu ve bölgeye konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) istikrarı koruması bekleniyor. Ancak bu iki yapının unsurları da henüz netleşmedi.

Diğer yandan İsrail, Lübnan Hizbullahı ve İran'la da çatışmak zorunda kalabileceğini hesaplıyor. 

Pek çok İsrailli güvenlik uzmanı, Tel Aviv yönetiminin bunlar arasında tercih yapması gerekebileceği kanısında.


Independent Türkçe, Wall Street Journal, AA

Derleyen: Eren Umurbilir

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suriye’den SDG’ye operasyon: PKK/YPG mevzileri meşru hedef ilan edildi07 Ocak 2026 Çarşamba 16:07
  • Binyamin Netanyahu, yolsuzluk davalarından affı için Herzog’a başvurdu01 Aralık 2025 Pazartesi 09:08
  • Hakan Fidan yarın İran’a gidiyor30 Kasım 2025 Pazar 14:29
  • Lübnanlı uzmanlardan ‘deniz yetki anlaşmasına’ tepki!28 Ekim 2025 Salı 14:57
  • İsrail, Lübnan'ı vurdu: Birçok noktada şiddetli patlama sesleri...17 Ekim 2025 Cuma 09:01
  • Ateşkes sonrası Gazze'de son durum: Hamas sekiz kişiyi idam etti14 Ekim 2025 Salı 17:26
  • Trump konuşuyordu: İsrail meclisinde "Filistin'i tanıyın" pankartı açıldı13 Ekim 2025 Pazartesi 14:41
  • ABD Başkanı Trump: Gazze'de ateşkes devam edecek11 Ekim 2025 Cumartesi 08:44
  • Binlerce Gazzeli evlerine dönüyor11 Ekim 2025 Cumartesi 08:42
  • Gazze'de silahlar sustu, İsrail ordusu çekiliyor: Şimdi ne olacak?10 Ekim 2025 Cuma 13:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti