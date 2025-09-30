  • BIST 11012.12
"Son dönemlerde gazetecilere yöneltilen tehditlerin sayısı artıyor. Bu tehditler yalnızca bireylere değil, toplumun haber alma hakkına ve demokrasinin özüne yapılmış saldırıdır."
Basını susturamayacaksınız, halkın sesini asla boğamayacaksınız!

Son dönemlerde gazetecilere yöneltilen tehditlerin sayısı artıyor. Bu tehditler yalnızca bireylere değil, toplumun haber alma hakkına ve demokrasinin özüne yapılmış saldırıdır. Bu saldırılar, korkutma ve sindirme yoluyla halkın sesini kısmaya dönük tehlikeli girişimlerdir.

Ülkeye girişlerde denetim ve nüfus politikası başta olmak üzere yürütmenin yarattığı zafiyetin suçlarda niceliksel ve niteliksel bir patlamaya sebebiyet verdiğinin de altını çizmek gerekmektedir.

Silah izinlerinin sayısını dahi kamuoyuna açıklayamayan ve bu kadar silahlanma talebinin nedenini izah edemeyen ülke yönetimi, toplumda “güvenlik zafiyeti” algısının iyice yerleşmesinin müsebbibidir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, basın emekçilerine yönelen her türlü tehdit ve şiddeti en ağır şekilde kınıyoruz. Bu ülkeyi karanlığa sürüklemek isteyenlere açıkça söylüyoruz: Basını susturamayacaksınız, halkın sesini asla boğamayacaksınız!

Yetkilileri bir kez daha uyarıyoruz: Gazetecilerin güvenliği, kamu otoritesinin en temel sorumluluklarından biridir. Tehditlere sessiz kalmak ya da görmezden gelmek, suça ortak olmaktır. Gazetecilerin korunması için acilen etkin ve caydırıcı adımlar atılmalıdır.

Yenidüzen Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mert Özdağ ve Yazı İşleri Müdürü Ertuğrul Senova’ya yönelik tehdit yalnızca basın özgürlüğüne değil, aynı zamanda en temel insan hakkı olan “güvenli bir ortamda yaşama” hakkına da ağır bir saldırıdır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, özgür basını ve onurlu gazetecilik mücadelesini sonuna kadar savunacaktır. Karanlık zihniyetlerin tehditleri karşısında geri adım atılmayacak, demokrasiyi, özgürlüğü ve halkın hakikat arayışını savunmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi

30.09.2025

