Bir Haftada 78 Trafik Kazası: 1 Ölü, 31 Yaralı

Polis Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı haftalık rapora göre, 1–7 Eylül tarihleri arasında meydana gelen kazalarda 4 milyon 110 bin 22 TL’lik hasar tespit edildi. Trafik denetimlerinde 2 bin 825 sürücü rapor edildi, 7 kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 1–7 Eylül tarihlerini kapsayan dönemde ülke genelinde toplam 78 trafik kazası meydana geldi. Kazaların 1’i ölümlü, 22’si yaralanmalı ve 55’i maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Ölümlü kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanmalı kazalarda 31 kişi yaralandı.

Kazalara en çok neden olan etkenin yine sürat olduğu açıklandı. 22 kazanın nedeni süratli araç kullanmak olurken, 19’u dikkatsiz sürüş, 15’i kavşakta durmama, 12’si yakın takip, 10’u ise diğer sebeplerden kaynaklandı.

Kazaların dağılımına bakıldığında; 25’i Lefkoşa, 12’si Gazimağusa, 33’ü Girne, 3’ü Güzelyurt ve 5’i İskele’de gerçekleşti. Meydana gelen kazalarda toplam 4 milyon 110 bin 22 TL’lik maddi hasar saptandı.

Denetimlerde 7 sürücü tutuklandı
Polis Genel Müdürlüğü’nün raporuna göre, hafta boyunca ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde 17 bin 5 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde 2 bin 825 sürücü çeşitli suçlardan rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca 240 araç trafikten men edilirken, 7 sürücü tutuklandı.

Raporlanan başlıca trafik suçları arasında sürat (1131), mobil cihazla tespit edilen sürat (168), dikkatsiz sürüş (67), alkollü araç kullanma (86), seyir halinde cep telefonu kullanma (30), emniyet kemeri takmama (288), sigortasız araç kullanma (67) ve muayenesiz araç kullanma (81) yer aldı. Toplamda ise 645 farklı trafik suçu kayıtlara geçti

