Bir haftada 80 trafik kazası: 2 Ölü, 33 yaralı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde 8 – 14 Eylül 2025 tarihleri arasında meydana gelen 80 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralandı.
Polis Genel Müdürlüğü Trafik Şubesi’nden alınan bilgiye göre, söz konusu dönemde meydana gelen kazalardan:

1’i ölümle, 22’si yaralanmayla, 57’si ise maddi hasarla sonuçlandı.

Kazalar sonucunda toplam 5 milyon 322 bin 85 TL tutarında maddi hasar meydana geldi.

Kaza Nedenlerinde İlk Sırada Sürat Yer Aldı

Trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında:

Süratli araç kullanma (24 kaza), Dikkatsiz sürüş (18), Kavşakta durmama (16), Yakın takip (13) ve diğer nedenler (9) olarak sıralandı.

En Fazla Kaza Girne’de

Kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle oldu:

Girne: 33

Lefkoşa: 21

Gazimağusa: 15

İskele: 8

Güzelyurt: 3

Trafik Denetimlerinde 2.517 Sürücü Rapor Edildi

Aynı dönemde ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 16.876 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 2.517 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

En sık karşılaşılan trafik suçları arasında şunlar öne çıktı:

Sürat ihlali: 869 kişi

Mobil cihazla tespit edilen sürat ihlali: 187

Seyrüsefersiz araç kullanmak: 253

Alkollü araç kullanmak: 81

Cam filmi nedeniyle görüş engeli: 198

Dikkatsiz sürüş: 63,

Cep telefonu ile araç kullanmak: 49

Emniyet kemeri takmamak: 60

Toplam 366 araç trafikten men edilirken, 8 sürücü tutuklandı.

 

