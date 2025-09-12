BM Genel Kurulu, Filistin'de iki devletli çözümün uygulanmasına ilişkin tasarıyı kabul etti

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'ni onaylayan tasarıyı, ABD'nin de aralarında olduğu 10 ülkenin "hayır" oyuna karşı 142 "evet" oyuyla kabul etti.

BM Genel Kurulu, Filistin konusunu görüşmek için toplandı.

Toplantıda, Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'nin onaylanması için sunulan tasarıya ilişkin oylama yapıldı.

Oylamada, ABD ve İsrail'in de aralarında olduğu 10 ülke "hayır" oyu kullanırken, 142 ülke Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'ni onaylayan karara "evet" oyu verdi.

Oylamada, 12 ülke çekimser kaldı.

Fransa ve Suudi Arabistan tarafından sunulan Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi, Hamas'ın dahil olmadığı bir Filistin Devleti'nin tanınmasını ve İsrail-Filistin çatışmasının barışçıl bir şekilde sona ermesini hedefliyor.

Filistin, BM'nin iki devletli çözüme ilişkin New York Bildirgesi'ni onaylamasını memnuniyetle karşıladı

BM Genel Kurulu'nun, Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'ni onaylayan tasarının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu'nda alınan karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şeyh, "Bu karar, halkımızın haklarını destekleme yönündeki uluslararası iradeyi ifade ediyor ve işgalin sona erdirilmesi ve 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletimizin kurulması yönünde önemli bir adım teşkil ediyor." ifadesini kullandı.

Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh, Filistin devletinin uluslararası alanda giderek artan tanınırlığının, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının güçlendirilmesi ve iki devletli çözümün korunmasının sağlanması için temel bir dayanak teşkil ettiğini ve böylelikle bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağladığını dile getirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da oylama memnuniyetle karşılanarak, "Bu karar, Genel Kurul'un 80. oturumunun ilk kararıdır." denildi.

Bakanlığın açıklamasında, New York Bildirgesi'nin resmi bir BM belgesi haline gelmesini sağlayarak, karara sponsor olan, destekleyen ve lehte oy kullanan tüm ülkelerin rolü takdir edildi.

Açıklamada, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için düzenlenen uluslararası konferansın sonuçlarının hayata geçirilmesi ve "saldırılarını durdurması, ateşkesi sağlaması, Gazze'de savaş silahı olarak kullandığı aç bırakma politikasına son vermesi, zorla yerinden etmeyi durdurması, esirleri ve tutukluları serbest bırakması için" İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.