  • BIST 11294.48
  • Altın 4921.87
  • Dolar 41.3798
  • Euro 48.6322
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAMacron: "Pazartesi günü Filistin'i tanıyacağız"

CTP: Karşılıklı konuşması gerekenler sözcüler değil, Cumhurbaşkanı adaylarıdır

» »
CTP, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde adayların halkın karşısına çıkarak açık tartışmalarda buluşması gerektiğini belirterek, Ersin Tatar’ın ortak programlardan kaçtığını ve bunun halka saygısızlık olduğunu vurguladı.
CTP: Karşılıklı konuşması gerekenler sözcüler değil, Cumhurbaşkanı adaylarıdır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine ilişkin yazılı açıklama yaparak, adayların açık tartışma programlarında bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, gelişmiş demokrasilerde seçim süreçlerinin halkın önünde gerçekleşen açık tartışmalarla anlam kazandığı ifade edilerek, projelerin, vizyonun ve kapasitenin böyle ortaya çıktığı belirtildi. Bu seçimde öncelikle adayların karşılıklı konuşması gerektiğine dikkat çekildi.

CTP, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortak programlardan ısrarla kaçtığını ve başka siyasi isimlerin ardına saklandığını öne sürerek, bu durumun seçimin çehresini gölgeleyen bir oyuna dönüştüğünü kaydetti. Açıklamada, “Sn. Tatar’ın yalnızca Yüksek Seçim Kurulu takviminde görülen Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’ndaki tek bir programa onay verip, diğer tartışmalardan bilinçli olarak kaçması, hem halkımıza hem de medyamıza yapılmış açık bir saygısızlıktır” denildi.

Geçmiş seçimde Tatar’ın, son gün tüm adaylarla birlikte düzenlenecek programa onay vermesine rağmen katılmadığı da hatırlatıldı. Milletvekilleri ya da farklı siyasi profillerin adayların yerine konuşturulmasının halkın bizzat adayları dinleme hakkını elinden aldığı ifade edildi.

Açıklamada, “KKTC Cumhurbaşkanı’nın en temel görevi müzakere ve temsiliyettir. Seçim sürecinde bile karşılıklı tartışmadan kaçan bir adayın, yarın halkın geleceğini müzakere etme ve uluslararası alanda temsil etme iradesi sorgulanır” ifadeleri yer aldı.

CTP, Cumhurbaşkanları adaylarının —özellikle Tufan Erhürman ve Ersin Tatar’ın— yan yana geleceği açık oturumlar gerçekleştiği takdirde çoklu programlara sözcü göndereceğini de duyurdu.

Açıklamanın sonunda ise şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Tufan Erhürman, tüm televizyon kanallarında ve basın örgütlerinin düzenleyeceği her açık oturumda, diğer adaylar ve Sn. Tatar’la birlikte halkımızın karşısına çıkmaya hazırdır. Kaçmıyoruz, saklanmıyoruz; halkın huzuruna çıkmaktan korkmuyoruz.”

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Görgüner: İki devletli çözüm yaklaşımı, karma evlilik sorununu sahiplenmiyor!21 Eylül 2025 Pazar 21:19
  • Kıbrıs'taki Hataylılar ikiye bölündü.. Bir kısmı Erhürman'a destek açıklarken bugün de Tatar'a destek açıklaması geldi21 Eylül 2025 Pazar 15:44
  • Dikmen Halk Buluşması gerçekleşti: Dikmen’deki esinti 19 Ekim’de “Tufan’a” dönüşecek21 Eylül 2025 Pazar 15:39
  • 18 yaşındaki Berfin İpek bulundu21 Eylül 2025 Pazar 15:38
  • Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy pusulası sırası için ad çekme yarın yapılacak21 Eylül 2025 Pazar 12:42
  • AKEL: İsrail'den talimat alan Hristodulidis’in genelgesiyle, İsrail karşıtı sloganlar sildirildi21 Eylül 2025 Pazar 12:40
  • 3 ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu21 Eylül 2025 Pazar 10:41
  • 388 sürücü rapor edildi, 58 araç trafikten men edildi!21 Eylül 2025 Pazar 10:34
  • Otopsi raporu açıklandı21 Eylül 2025 Pazar 10:31
  • Arıklı’dan Tufan Erhürman’a kara propaganda suçlaması: Troll ordusu ile çalışıyor21 Eylül 2025 Pazar 10:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti