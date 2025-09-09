  • BIST 10481.52
"Cumhurbaşkanlığı Seçimi için adaylık başvuruları cuma günü"

YSK, 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi için adaylık başvurularının 12 Eylül Cuma günü kabul edileceğini ve başvuruların, devlet daireleri için uygulanan çalışma saati sonuna kadar Yüksek Seçim Kurulu’na yapılması gerektiğini duyurdu.
“Cumhurbaşkanlığı Seçimi için adaylık başvuruları cuma günü”

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi için adaylık başvurularının 12 Eylül Cuma günü kabul edileceğini ve başvuruların, devlet daireleri için uygulanan çalışma saati sonuna kadar Yüksek Seçim Kurulu’na yapılması gerektiğini duyurdu.

YSK’dan yapılan açıklamada, siyasal partilerin aday gösterirken adayın doğum yeri, doğum tarihi, anne ve baba adı ile soyadını belirtmeleri gerektiği ifade edildi.

Başvurularda ayrıca adayın Anayasa ve Seçim Yasası’nda öngörülen koşulları taşıdığına ve başka bir partiden aday olmayacağına dair beyanı, polis karakter belgesi, en az beş yıldır Kıbrıs'ın kuzeyinde ikamet ettiğini gösteren muhtar belgesi, kimlik kartı veya fotokopisi, erkek adaylar için askerlik görevini yaptığını ya da muaf olduğunu gösteren belge ve üniversite diplomasının sunulması gerektiği bildirildi.

Bağımsız adayların ise adaylık başvurularını, Anayasa ve 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda aranan koşulları taşıdıklarını belirten bir yazıyla yapmaları gerektiği kaydedilirken; polis karakter belgesi, muhtar belgesi, kimlik kartı, erkek adaylar için askerlik belgesi ve üniversite diplomasını da başvurularına eklemeleri gerektiği belirtildi.

 

"Başvuru sırasında belgeler eksiksiz sunulması gerekiyor"

YSK, başvuru sırasında belgelerin eksiksiz sunulması gerektiğini hatırlatarak, aksi halde adayın seçimi kazanması durumunda sonucun dikkate alınmayabileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada, siyasal partiler ve bağımsız adayların başvurularında özellikle Anayasa’nın 99. maddesi ile Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın seçilme niteliklerini düzenleyen 9. ve adaylık başvurusunu düzenleyen 58. maddelerine dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

Adayların, istemeleri halinde, kimlik kartlarında yer alan isimlerinden hangileriyle oy pusulasında yer almak istediklerini başvuru sırasında bildirebilecekleri; bağımsız adayların ise partilerin amblemlerine benzememek kaydıyla kullanmak istedikleri işaretleri, aday gösterme tarihinden sonraki üç gün içinde YSK’ya iletmeleri gerektiğini açıkladı.

YSK ayrıca, geçici aday listesinin cuma günü televizyon ve radyo akşam haber bültenlerinde ilan edileceği duyuruldu.

 

Siyasi partilerin aday belirleme süresi doluyor

Öte yandan seçim takvimine göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday gösterecek siyasal partiler adaylarını bugün belirlemeleri gerekiyor.

