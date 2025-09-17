Erhürman: Kıbrıs Türk halkının iradesi dışında karar alınamaz

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs meselesinde iki eşit kurucu devlet vurgusu yaptı. “Bir anlaşma olması halinde, Kıbrıs Türk halkının iradesi dışında karar alınamaz” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, BRT’de yayınlanan Manşet+ programında Kıbrıs konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erhürman, çözüm modelinin iki eşit kurucu devlete dayalı olması gerektiğini vurguladı.

“iki eşit kurucu devlet olacak”

Erhürman, önerdikleri düzende iki eşit kurucu devletin kendi içlerinde eşit olacağını, birbirlerine müdahale edemeyeceğini söyledi. Spor gibi bazı alanlarda ayrı ayrı uluslararası anlaşmalar yapılabileceğini belirten Erhürman, deniz yetki alanları ve enerji gibi konularda ise siyasi eşitlik temelinde ortak karar alınması gerektiğini kaydetti.

“Hristodulidis tek başına karar üretiyor”

Rum lider Nikos Hristodulidis’in hidrokarbon konusunda tek taraflı kararlar ürettiğine ve İsrail ile güvenlik anlaşmaları yaptığına dikkat çeken Erhürman, “Bir anlaşma olması halinde, Kıbrıs Türk halkının iradesi dışında hiçbir karar alınamayacak” ifadelerini kullandı.

“Samimiyetsizlik görünür kılınmalı”

CTP lideri, Rum tarafının uzlaşmaz tavrına değinerek, Crans Montana’dan devam etme yönündeki açıklamaları samimi bulmadığını söyledi. Ancak, Kıbrıs Türk tarafının bu samimiyetsizliği uluslararası alanda görünür kılması gerektiğini vurguladı.

“Çözüm bölgesel barış için şart”

Erhürman, adada kalıcı bir çözümün yalnızca Kıbrıslı Türkler için değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkeleri için de istikrar ve kalıcı barış açısından hayati önem taşıdığını dile getirdi.