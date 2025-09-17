  • BIST 11179.36
  • Altın 4862.968
  • Dolar 41.2938
  • Euro 48.9156
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAİsrail kara harekatını başlattı, Gazze Şehri'ndeki Filistinliler kaçıyor

Erhürman: Kıbrıs Türk halkının iradesi dışında karar alınamaz

» »
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs meselesinde iki eşit kurucu devlet vurgusu yaptı. “Bir anlaşma olması halinde, Kıbrıs Türk halkının iradesi dışında karar alınamaz” dedi.
Erhürman: Kıbrıs Türk halkının iradesi dışında karar alınamaz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, BRT’de yayınlanan Manşet+ programında Kıbrıs konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erhürman, çözüm modelinin iki eşit kurucu devlete dayalı olması gerektiğini vurguladı.

“iki eşit kurucu devlet olacak”

Erhürman, önerdikleri düzende iki eşit kurucu devletin kendi içlerinde eşit olacağını, birbirlerine müdahale edemeyeceğini söyledi. Spor gibi bazı alanlarda ayrı ayrı uluslararası anlaşmalar yapılabileceğini belirten Erhürman, deniz yetki alanları ve enerji gibi konularda ise siyasi eşitlik temelinde ortak karar alınması gerektiğini kaydetti.

“Hristodulidis tek başına karar üretiyor”

Rum lider Nikos Hristodulidis’in hidrokarbon konusunda tek taraflı kararlar ürettiğine ve İsrail ile güvenlik anlaşmaları yaptığına dikkat çeken Erhürman, “Bir anlaşma olması halinde, Kıbrıs Türk halkının iradesi dışında hiçbir karar alınamayacak” ifadelerini kullandı.

“Samimiyetsizlik görünür kılınmalı”

CTP lideri, Rum tarafının uzlaşmaz tavrına değinerek, Crans Montana’dan devam etme yönündeki açıklamaları samimi bulmadığını söyledi. Ancak, Kıbrıs Türk tarafının bu samimiyetsizliği uluslararası alanda görünür kılması gerektiğini vurguladı.

“Çözüm bölgesel barış için şart”

Erhürman, adada kalıcı bir çözümün yalnızca Kıbrıslı Türkler için değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkeleri için de istikrar ve kalıcı barış açısından hayati önem taşıdığını dile getirdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bir haftada 80 trafik kazası: 2 Ölü, 33 yaralı17 Eylül 2025 Çarşamba 12:14
  • Lefkoşa-Girne Anayolunda kaza: Çelik bariyerlere çarptı17 Eylül 2025 Çarşamba 12:13
  • 3 kaçak tutuklandı17 Eylül 2025 Çarşamba 10:33
  • KSTÜ davası 6 Ekim’e ertelendi17 Eylül 2025 Çarşamba 10:33
  • 181 gram uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklu17 Eylül 2025 Çarşamba 10:32
  • Yarın Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt'ta bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak17 Eylül 2025 Çarşamba 10:31
  • Euro’dan yeni rekor17 Eylül 2025 Çarşamba 10:07
  • Girne Kaymakamlığı'ndan gece denetimi: 40 Kişi sorgulandı17 Eylül 2025 Çarşamba 09:56
  • Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde bir yapay kalp ameliyatına daha imza atıldı17 Eylül 2025 Çarşamba 09:30
  • Arıklı: Yapay zeka destekli kameralar geri takılmak üzere kaldırıldı17 Eylül 2025 Çarşamba 08:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti