'Ev kime kalacak?' tartışması... Ayrılma aşamasında olduğu eşini darp etti!

Lefkoşa’da meydana gelen darp suçundan tutuklanan R.Y mahkemeye çıkarıldı.
Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Biriminde görevli polis memuru Tuğçe Sarıca mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 16 Eylül 2025 tarihinde saat 18.00 sıralarında zanlının Taşkınköy’deki ikametgahının bahçesinde ayrılma aşamasında eşiyle boşanmadan sonra evin kime kalacağı konusunda yaşadığı tartışma esnasında eşinin her iki kolundan tutup iterek, yere düşürdüğünü ve yerde sürükleyerek, darp ettiğini söyledi. Polis, müştekinin Lefkoşa Devlet Hastanesinde doktor kontrolünden geçirildiğini, boynunda ve parmağında darp izi tespit edildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının benzer sabıkası olmadığını, belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına, 2 kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve zanlının haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.

