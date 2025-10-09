  • BIST 10790.28
SON DAKİKATrump harita paylaşarak duyurdu: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti!

Gazze’de anlaşma sağlandı

» »
İsrail ile Hamas, Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını onayladı. Hamas, “Türkiye, Katar, Mısır ve Trump’ın çabalarını takdirle karşılıyoruz” dedi.
Gazze’de anlaşma sağlandı

“İsrail ve Hamas’ın, barış planımızın ilk aşamasını onayladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum.” ifadesini kullanan Trump, söz konusu anlaşmayla tüm esirlerin çok yakında serbest bırakılacağını vurguladı.

Trump, şöyle devam etti:

“Bu, İsrail’in güçlü, kalıcı ve sonsuz bir barışa doğru atılan ilk adım olarak askerlerini üzerinde anlaşmaya varılan hatta çekeceği anlamına geliyor.”

Ateşkes sürecine katkı yapan taraflara ve ülkelere de teşekkür eden Trump, “Bu tarihi ve benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye’den arabuluculara teşekkür ediyoruz.” ifadesine yer verdi.

Trump, söz konusu anlaşmanın Arap ve Müslüman dünyası, İsrail, ABD ve bölge ülkeleri için çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Hamas: Türkiye, Katar, Mısır ve Trump’ın çabalarını takdirle karşılıyoruz

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, Filistinli gruplarla yürütülen ciddi müzakerelerin ardından Gazze’de ateşkes anlaşmasına varıldığı doğrulandı.

Açıklamada, “Hamas, Gazze’ye yönelik savaşın sona erdirilmesini, işgalcilerin çekilmesini, yardımların girişini ve esir takasını öngören bir anlaşmaya varıldığını duyurur.” ifadeleri yer aldı.

Arabuluculara teşekkür edilen açıklamada, “Katar, Mısır ve Türkiye’deki arabulucu kardeşlerimizin çabalarını büyük bir takdirle karşılıyoruz. Ayrıca, savaşın nihai olarak sona ermesini ve işgalci İsrail’in Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmesini hedefleyen ABD Başkanı Donald Trump’ın çabalarını da takdir ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Trump, ateşkes anlaşmasına garantör devletler, çeşitli Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası çevrelere seslenilen açıklamada, İsrail hükümetinin anlaşmanın sorumluluklarını yerine getirmeye zorlanması, uzlaşılan konuların uygulanmasından kaçınmasına izin verilmemesi çağrısında bulunuldu.

Gazze, Kudüs, Batı Şeria ve tüm Filistin topraklarında İsrail’in planlarına karşı onurlu duruş sergileyen Filistinlilerin selamlandığı açıklamada, “Bu büyük fedakarlıklar ve dik duruş işgalci İsrail’in boyun eğdirme ve yerinden etme planlarını başarısızlığa uğrattı.” denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Halkımızın fedakarlıklarının boşa gitmeyeceğini, verdiğimiz söze sadık kalacağımızı ve halkımızın özgürlük, bağımsızlık ve kendi kaderini tayin etme hakkı gibi ulusal haklarından vazgeçmeyeceğimizi vurguluyoruz.”

Katar’dan açıklama

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail heyetleri arasında Mısır’da yürütülen ateşkes müzakerelerine ilişkin bilgi verdi.

Ensari, “Arabulucular, bu gece Gazze’de ateşkes anlaşmasının savaşın sona ermesini, İsrailli rehinelerin ve Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını ve yardımların girişini sağlayacak ilk aşamasının tüm hükümleri ve uygulama mekanizmaları konusunda bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.” ifadelerini kullandı.

Sözcü Ensari, detayların daha sonra açıklanacağını belirtti.

Netanyahu’dan ateşkese ilişkin ilk açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ateşkese ilişkin devam eden müzakerelerde anlaşmanın sağlanmasının ardından ilk kez yazılı açıklama yaptı.

Netanyahu, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlere ilişkin, “Tanrı’nın izniyle tüm hepsini (esirleri) geri getireceğiz.” ifadesine yer verdi.

