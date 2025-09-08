  • BIST 10477.13
Girne’de iki trafik kazası: 1’i ağır 2 yaralı, 2 tutuklu

Girne’de meydana gelen iki trafik kazasında biri ağır iki kişi yaralandı, iki sürücü de tutuklandı.
Girne'de iki trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı, 2 tutuklu

Polis basın bültenine göre, Mozammel Hoque (E-34) yönetimindeki LF 235 plakalı araçla Girne’de Üniversite Yolu Caddesi’nde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı. Araç, kaldırımdaki trafik levhası ile kaldırımda yürüyen yaya Salahaldin I.M. Abumustafa’ya (E-65) çarptı.

Kazada ağır şekilde yaralanan yaya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından sağ ayak, sol diz ve omurga kırıkları teşhisiyle Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında LF 235 plakalı araç sürücüsü Mozammel Hoque tutuklandı.

Alkollü sürücü kazaya sebebiyet verdi

Girne’de Nurettin Ersin Sokak’ta meydana gelen kazada ise, 148 miligram alkollü olan Enes Cenk Kuyu (E-28), yönetimindeki NT 666 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada yolun sağına geçti. Araç, o esnada karşı istikametten gelen İsmail Uruş (E-34) yönetimindeki SY 662 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kazada yaralanan SY 662 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Melike Böke (K-36), Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

NT 666 plakalı araç sürücüsü Enes Cenk Kuyu, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.

