Hataylılar Derneği Başkanı Abdurrahman Şanverdi, cumhurbaşkanlığı seçiminde Tufan Erhürman'ı destekleyeceklerini açıkladı.
Hataylılar Derneği’nden Tufan Erhürman’a açık destek

Hataylılar Derneği Başkanı Abdurrahman Şanverdi, cumhurbaşkanlığı seçiminde CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ı destekleme kararı aldıklarını açıkladı.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Şanverdi, şu ifadeleri kullandı:

“Hataylılar Derneği Girne olarak 19 Ekim 2025 olacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyetçi Türk Partisi adayı ve Genel Başkanı Tufan Erhürman’a açık destek verdiğimizi tüm basına ve kamuoyuna beyan ederim. Toplantımıza eşlik eden kıymetli dernek üyelerimize ve kıymetli değerli hemşerilerime gönülden şükranlarımı arz ederim.”

