Holguin, Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından yenilenen mezarlıkları ziyaret etti

Temaslarda bulunmak üzere adaya gelen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından yenilenen mezarlıkları ziyaret etti.

BM Barış Gücü (UNFICYP) tarafından yapılan açıklamaya göre, Holguin, bugün Taşkent (Dohni) bölgesindeki Kıbrıs Türk mezarlığına ve Balıkesir’deki Kıbrıs Rum mezarlığına ziyarette bulundu.

Holguin’e Kültürel Miras Teknik Komitesi Eşbaşkanları Ali Tuncay ve Sotos Ktoris eşlik etti.

Holguin, mart ayında Cenevre’de BM Genel Sekreteri’nin ev sahipliği yaptığı genişletilmiş gayriresmi toplantıda iki liderin üzerinde mutabık kaldığı mezarlıkların restorasyonu süreci hakkında eşbaşkanlardan bilgi aldı.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlerinin bu önemli insani çabaya verdiği desteğin ve kararlılığın, adada birçok ailenin yüreğine dokunacağını belirten Holguin, bunu hayata geçirmek için çaba gösteren Komite’ye ve yerel topluluklara teşekkürlerini sundu, tebriklerini iletti.