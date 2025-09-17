  • BIST 11165.85
  • Altın 4847.066
  • Dolar 41.2714
  • Euro 48.8883
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAİsrail kara harekatını başlattı, Gazze Şehri'ndeki Filistinliler kaçıyor

Holguin, Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından yenilenen mezarlıkları ziyaret etti

» »
Holguin, Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından yenilenen mezarlıkları ziyaret etti
Holguin, Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından yenilenen mezarlıkları ziyaret etti

Temaslarda bulunmak üzere adaya gelen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından yenilenen mezarlıkları ziyaret etti.

BM Barış Gücü (UNFICYP) tarafından yapılan açıklamaya göre, Holguin, bugün Taşkent (Dohni) bölgesindeki Kıbrıs Türk mezarlığına ve Balıkesir’deki Kıbrıs Rum mezarlığına ziyarette bulundu.

Holguin’e Kültürel Miras Teknik Komitesi Eşbaşkanları Ali Tuncay ve Sotos Ktoris eşlik etti.

Holguin, mart ayında Cenevre’de BM Genel Sekreteri’nin ev sahipliği yaptığı genişletilmiş gayriresmi toplantıda iki liderin üzerinde mutabık kaldığı mezarlıkların restorasyonu süreci hakkında eşbaşkanlardan bilgi aldı.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlerinin bu önemli insani çabaya verdiği desteğin ve kararlılığın, adada birçok ailenin yüreğine dokunacağını belirten Holguin, bunu hayata geçirmek için çaba gösteren Komite’ye ve yerel topluluklara teşekkürlerini sundu, tebriklerini iletti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • “Size Cumhurbaşkanlığı makamında devlet ciddiyeti taahhüt ediyorum”17 Eylül 2025 Çarşamba 16:01
  • KEMAL ATAMAN'IN TUTUKLANMA KORKUSUYLA APAR TOPAR İZİN ALARAK ÜLKEYİ TERK ETTİĞİ İDDİA EDİLİYOR17 Eylül 2025 Çarşamba 14:28
  • Erhürman: Kıbrıs Türk halkının iradesi dışında karar alınamaz17 Eylül 2025 Çarşamba 13:47
  • Harmancı, Holguin'le görüştü17 Eylül 2025 Çarşamba 13:46
  • Guterres, Kıbrıs görüşmelerini yeniden başlatmaya 'kararlı'!17 Eylül 2025 Çarşamba 13:46
  • Gizlice KKTC’ye giriş yapan Suriye uyruklu genç tutuklandı17 Eylül 2025 Çarşamba 13:44
  • 'Ev kime kalacak?' tartışması... Ayrılma aşamasında olduğu eşini darp etti!17 Eylül 2025 Çarşamba 13:44
  • Bir haftada 80 trafik kazası: 2 Ölü, 33 yaralı17 Eylül 2025 Çarşamba 12:14
  • Lefkoşa-Girne Anayolunda kaza: Çelik bariyerlere çarptı17 Eylül 2025 Çarşamba 12:13
  • 3 kaçak tutuklandı17 Eylül 2025 Çarşamba 10:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti