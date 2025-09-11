İki ayrı trafik kazası: İki kişi yaralandı, bir sürücü tutuklandı

Girne ve Gaziveren’da gece saatlerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında yaralananlar oldu, bir sürücü ise polise yeterli nefes örneği vermeyi reddettiği için tutuklandı.

Girne’de bariyerlere çarptı, tutuklandı

11 Eylül 2025 tarihinde, saat 01.00 sıralarında Girne’de Hakkı Borataş Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 28 yaşındaki Mücahit Emin Yıldız, yönetimindeki PB 368 plakalı araç ile dikkatsizce seyrettiği sırada yolun solunda bulunan askeri bariyerler ve bilgilendirme levhasına çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Ancak, sürücü Yıldız’ın yürütülen soruşturma kapsamında polise yeterli nefes örneği vermeyi reddetmesi üzerine tutuklandığı açıklandı.

Gaziveren’da araç takla attı: İki yaralı

Aynı gün saat 03.30 sıralarında ise Gaziveren’da Karanfil Sokak üzerinde kaza meydana geldi. 19 yaşındaki Ayer Dora, 130 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki YG 588 plakalı araçla seyir halindeyken kontrolünü kaybederek yol kenarındaki toprak sete çarptı. Çarpmanın etkisiyle zeytin bahçesine giren araç takla attı.

Kazada sürücü Ayer Dora ve araçta yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Berke Kaşif yaralandı. Her iki yaralı da Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Her iki kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.