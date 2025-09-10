İskele’de Perşembe günü 3 Saatlik Elektrik Kesintisi

  • BIST 10486.09
Kıb-Tek, İskele’de perşembe günü özel proje kapsamında yapılacak akım temin çalışmaları nedeniyle 09.00 – 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), perşembe günü İskele’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, özel bir proje çerçevesinde gerçekleştirilecek akım temin çalışması nedeniyle bölgede 09.00 ile 12.00 saatleri arasında 3 saatlik enerji kesintisi uygulanacak.

Kesintiden İş Bankası, Levent Sitesi ve Petek Pastanesi çevresinin etkileneceği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemleri almaları gerektiği vurgulandı.

 

