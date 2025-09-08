  • BIST 10480.89
  • Altın 4848.048
  • Dolar 41.2744
  • Euro 48.6055
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAPutin: Ukrayna'daki herhangi bir Batılı güç Rus ordusunun hedefi olacak

Kanunsuz avlanan 7 kişiye yasal işlem

» »
"İkinci İnce Av Mevsimi" kapsamında ülke genelinde polis ve av korucuları tarafından yapılan kontrollerde, kanunsuz avlanan yedi kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
Kanunsuz avlanan 7 kişiye yasal işlem

Polis basın bültenine göre, kontrollerde Akdeniz’de K.Ö.(E-54) ve Ü.A’nın (E-63), Akdeniz-Koruçam Göleti'ne yasaların öngördüğü mesafeden daha yakın bir yerde; Esentepe’de ise S.E’nin (E-56) ruhsatsız avlandığı saptandı.

Kalkanlı’da E.T (E-68) Kalkanlı Göleti’ne yasaların öngördüğü mesafeden daha yakın bir yerde ve adına kayıtlı olmayan av tüfeğiyle avlandığı kaydedildi. Adı geçen şahsın evladı K.T. (E-40) hakkında da "adına kayıtlı av tüfeğini salimen muhafaza etmediği" gerekçesiyle işlem yapıldı.

Çayırova-Bafra köyleri yakınlarında S.S’nin (E-59) güneşin doğuşundan önce ve Mersinlik’te M.K’nin (E-69) ava kapalı bölge içerisinde kanunsuz avlandıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Acil kan aranıyor09 Eylül 2025 Salı 11:36
  • Simon Aykut'un ailesi isyan etti: 75 yaşındaki kanser hastası 500 gündür tutuklu!09 Eylül 2025 Salı 10:36
  • Nazım Çavuşoğlu: KKTC'de rekor! Toplamda 29 okul kazandırdık09 Eylül 2025 Salı 10:32
  • Çatalköy’de elektrik kesintisi09 Eylül 2025 Salı 09:19
  • Yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor09 Eylül 2025 Salı 09:16
  • KKTC Makamları Simon Aykut'u 500 gündür unuttu!09 Eylül 2025 Salı 09:14
  • 12 Eylül’e kadar ülke genelinde sular kesik09 Eylül 2025 Salı 09:13
  • Gençlerin Ünal abisi... "Bizim derdimiz torpil değildir, asla da olmayacaktır"08 Eylül 2025 Pazartesi 19:42
  • Çatalköy’de yarın elektrik kesintisi yapılacak08 Eylül 2025 Pazartesi 19:14
  • Yüksek Mahkeme, 5 Kıbrıslı Rum’un 3 aylık tutukluluk kararını bozdu08 Eylül 2025 Pazartesi 18:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti