SON DAKİKAMacron: "Pazartesi günü Filistin'i tanıyacağız"

Kıbrıs'taki Hataylılar ikiye bölündü.. Bir kısmı Erhürman'a destek açıklarken bugün de Tatar'a destek açıklaması geldi

Kıbrıs'taki Hataylılar ikiye bölündü.. Bir kısmı Erhürman'a destek açıklarken bugün de Tatar'a destek açıklaması geldi
Kıbrıs'taki Hataylılar ikiye bölündü.. Bir kısmı Erhürman'a destek açıklarken bugün de Tatar'a destek açıklaması geldi

Hataylı Kanaat Önderleri, 19 Ekim 2025 tarihinde yapılacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ı destekleyeceklerini açıkladı.

Basın Açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Saygıdeğer basın mensupları, değerli arkadaşlar,

Sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bildiğiniz gibi 19 Ekim 2025 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti önemli bir seçime gidecek ve Cumhurbaşkanını seçecektir. Bize göre bu seçim KKTC tarihinin en önemli seçimlerinden biridir. Seçimde iki adaydan daha fazla iki farklı vizyon ve iki farklı yol oylanacaktır. Kıbrıs Türk Halkı, bu seçimde geleceğe doğru yolculuğunu hangi yoldan sürdüreceğinin kararını verecektir.

Bu yolların biri Güney Kıbrıs ile federasyona dayalı anlayış, diğeri ise egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı iki devlet anlayışıdır.

Bir süredir Mevcut adayların vizyonlarını fikirlerini ve kampanyalarında dile getirdiği hususları takip etmekteyiz.

Hatay’lı Kanaat Önderleri olarak yapmış olduğumuz istişare sonucunda seçimde hangi adayı destekleyeceğimize dair bir karara vardık.

Özellikle ifade etmek isteriz ki bu istişare yapılırken Hatay’ın ‘’Medeniyetleri Şehri’’ ruhuna uygun olarak hareket edilmiştir. Hatay’ımızın her kesiminden, her inancından ve her dilinden olan kanaat önderlerimizin bulunduğu geniş yelpazeli bir istişare meclisi kurulmuştur.

Bu kararı alırken mevcut adayların Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkileri ve müzakerelerde Türkiye Cumhuriyeti ile uyumunu ciddiyetle göz önünde bulundurduk.

Biz bu seçimde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için özgür ve eşitlikçi bir yol olan vizyonu tercih edeceğiz.

Biz bu seçimde Türkiye Cumhuriyeti ile tam uyum içerisinde çalışacak olan adayı destekleyeceğiz.

Biz Hatay’lılar, ANAVATAN kavramını iliklerine kadar hissetmiş ve ANAVATAN’ın ne demek olduğunu yaşayarak öğrenmiş bir toplum olarak yine aynı şekilde ANAVATAN’la uyumdan yana olan vizyonu ve Adayı destekleyeceğiz.

Bütün kamuoyunun ve Aziz Milletimizin huzurunda 19 Ekim’de yapılacak KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı destekleyeceğimizi ilan ediyoruz.

Ayrıca tüm halkımızdan da birlik ve beraberliğimizi sağlayacak, istikrarın sürmesini temin edecek, Türkiye ile ilişkilerimizi bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da aynı şekilde sağlam temeller üzerinde ilerlemesini mümkün kılacak Sayın Ersin Tatar’a oy vermeye davet ediyoruz.

Seçimin şimdiden halkımız için, ülkemiz için, çocuklarımız için hayırlı olmasını dilerim. Hepinize bir kez daha şükranlarımı sunarım.”

