Lefkoşa-Girne Anayolunda kaza: Çelik bariyerlere çarptı

Girne istikametine doğru seyreden 21 yaşındaki Sude Gül Nalçacı yönetimindeki NU 700 plakalı salon araç, sağa meyilli viraja girildiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Araç, gidiş istikametine göre yolun sağından çıkarak orta refüjü çevreleyen çelik bariyerlere çarptı. Kaza sonrası yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
