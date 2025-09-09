  • BIST 10480.89
Pazartesi günü ders zili çalıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 15 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
Pazartesi günü ders zili çalıyor

Yeni öğretim yılında tüm kademelerde yaklaşık 58 bin öğrenci ve 6 bin 500 öğretmen, üç aylık yaz tatilinin ardından yeniden ders başı yapacak.

-Eğitim yılı takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan Akademik Takvim’e göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek, öğrenciler ve öğretmenler 1-15 Şubat 2026 tarihleri arasında yarıyıl tatiline girecek.

İkinci dönem ise 16 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve eğitim yılı 15 Haziran 2026 Pazartesi günü verilecek karne ve tamamlama belgeleriyle sona erecek.

- Kolej sınavları

Takvimde yer alan bilgilere göre, Kolej Giriş Sınavı’nın (KGS) birinci basamağı (KGS-1) 31 Ocak 2026, ikinci basamağı (KGS-2) ise 6 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak.

- Liselerin sınavları

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 20 Haziran 2026'da gerçekleştirilecek.

Meslek Liseleri programlarına tercih başvuruları ise 17-23 Haziran 2026 tarihlerinde alınacak, yerleşme sonuçları ise 24 Haziran 2026'da açıklanacak. Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Giriş Sınavı ise 24-26 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak.

- Öğretmen, öğrenci ve okul sayıları

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, yeni eğitim-öğretim yılında kamu ve özel okullarda toplam 6 bin 500 öğretmen görev yapacak.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı 132 okulda yaklaşık 28 bin, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 49 okulda yaklaşık 25 bin ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 13 okulda ise yaklaşık 4 bin öğrenci öğrenim görecek. Ayrıca, Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezlerinde de yaklaşık 700 öğrenci eğitim alacak.

 

