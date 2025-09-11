Pokerin Olimpiyatları KKTC’de: WSOP İlk Kez Kıbrıs’ta

Dünyanın en prestijli poker organizasyonu World Series of Poker (WSOP), Merit International ev sahipliğinde bu sonbahar Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenecek. Organizasyon, bölgeyi uluslararası poker dünyasının yeni merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

Dünyanın en prestijli poker organizasyonu olan Amerikan patentli World Series of Poker (WSOP), Merit International girişimleriyle ilk kez Kuzey Kıbrıs’a geliyor. Ekim ayında Merit Royal Diamond Hotel’de gerçekleştirilecek turnuva, poker dünyasında “olimpiyatlar” olarak anılıyor.

Merit International Hotels & Casinos bugüne kadar EPT, Triton, GGPoker ve partypoker MILLIONS gibi birçok dünya markasını Kuzey Kıbrıs’a taşıyarak önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptı. WSOP’un bölgeye gelişiyle birlikte uluslararası medya ilgisinin artması, spor turizmi ve yatırımcıların dikkatini çekmesi bekleniyor.

“Las Vegas artık yalnızca Amerika’da değil”

Merit Poker Başkanı Songül Bekem, organizasyonu “yıllardır verilen emeğin, vizyonun ve uluslararası iş birliklerinin taçlanması” olarak nitelendirerek, “Las Vegas artık yalnızca Amerika’da değil, Akdeniz’de de yaşıyor. Pokerin kalbi bu sonbahar Merit’te atacak” ifadelerini kullandı.

Ekonomik ve turistik katkı

Uzmanlara göre WSOP’un Kuzey Kıbrıs’a gelişi, yalnızca turizm gelirlerini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgenin uluslararası tanınırlığına da büyük katkı sağlayacak. Organizasyonun, Kuzey Kıbrıs’ı “uluslararası poker destinasyonu” ve “Akdeniz’in yükselen yıldızı” konumuna taşımayı hedeflediği belirtiliyor.

Rekor katılım ve dev ödül havuzları

Son yıllarda WSOP, katılımcı sayıları ve ödül havuzlarıyla rekorlar kırıyor.

2024 WSOP Ana Turnuvası, 10.112 oyuncu ile tarihinin en kalabalık organizasyonu oldu.

2025 WSOP Ana Turnuvası’na ise 9.735 oyuncu katıldı.

Bu rakamlar, WSOP’un yalnızca poker dünyasının en prestijli organizasyonu değil, aynı zamanda milyarlarca dolarlık ekonomik etki yaratan küresel bir marka olduğunu ortaya koyuyor