Ürdün Kralı KKTC’den hellim ithalat yasağı koydu

Hristodulidis, Ürdün Kralı'na KKTC'den hellim ithalat yasağından duyduğu memnuniyeti iletti
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Kurulu’na katılmak amacıyla gittiği New York’ta temaslarına Ürdün Kralı II. Abdullah’la görüşerek başladı.

Fileleftheros Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbioitis tarafından yapılan yazılı açıklamaya dayandırarak verdiği haberinde, Hristodulidis ve Abdullah’ın Orta Doğu, Ürdün-AB ilişkileri ve Kıbrıs sorunu gibi konuları ele aldıklarını aktardı.

Haber göre Hristodulidis görüşmede, AB Dönem Başkanlığı’nı devralacak olmalarının “Güney Komşuluk” politikasını ileri götürme ve AB-Ürdün ilişkilerinin geliştirilmesi için büyük bir fırsat olacağını belirterek Kral Abdullah’ı, 7 Ocak 2026 tarihinde Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek başlangıç törenine ve Nisan 2026’da yapılacak Avrupa Konseyi Gayrı Resmi Zirve Toplantısı’na davet etti.


Ürdün Kralı’nın Slovenya’da gerçekleştirilecek Med9 zirvesine davet edilmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Hristodulidis, Kıbrıs sorununda yaşanan son gelişmeler hakkında da Abdullah’a bilgi verdi.

Kıbrıs Rum tarafının bilindik tezlerini dile getiren Hristodulidis, Kral'a Ürdün’ün izlediği ilkeli tutum sebebiyle de teşekkür etti.

HRİSTODULİDİS, ÜRDÜN KRALI'NA KKTC'YE HELLİM YASAĞINDAN ÖTÜRÜ MEMNUNİYET DUYDUĞUNU BELİRTTİ

Gazete haberinin devamında ise, Hristodulidis’in Ürdün Kralı’na, Güney Kıbrıs’tan Hellim ithalinin devamı ve “işgal bölgelerinden' ithal yasağının yeninden uygulanması kararından” duyduğu memnuniyeti de dile getirdiğini aktardı.

AMAZON ŞİRKETİ İLE GÖRÜŞME

Gazete Hristodulidis’in, “Amazon” şirketi yetkilisi David Zapolsky’le de bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis ile Zapolsky görüşmede, Güney Kıbrıs’ın dijital dönüşümü için işbirliği fırsatlarını güçlendirme konusunu ele aldılar.

