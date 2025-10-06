Yarın ve Çarşamba günü yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi yarın ve Çarşamba yer yer sağanak beklendiğini belirtti.

Daire’nin 4-10 Ekimi kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, yarın akşam saatleri yer yer sağanak, Çarşamba yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor, diğer günler ise parçalı bulutlu olacak

Hava sıcaklığı en yüksek iç kesimlerde 30-33, sahillerde ise 26-29 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Periyodun ilk günü kuzey ve batı, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli rüzgar da beklendiği belirtildi.