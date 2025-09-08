Yarından itibaren 4 gün Geçitköy’den su verilemeyecek

Bakım ve onarım çalışmaları tamamlanana kadar, su ihtiyacı yerel kaynaklarından karşılanacağından vatandaşların bu süreçte suyun bilinçli ve tasarruflu kullanması istendi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, 8 Ağustos’ta ülke genelini etkileyen elektrik arızası ve kesintisi sonucu Su Temin Projesi'ni etkileyen 13 arıza oluştu. Arızaların 12’si su kesintisi yapılmadan giderildi, ancak son arızanın giderilmesi için su kesintisi yapılması gerekecek.

Bu nedenle Geçitköy Terfi Merkezi'nde arıza giderme çalışması yürütüleceğinden 12 Eylül Cuma gününe kadar KKTC geneline su verilemeyecek.