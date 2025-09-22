  • BIST 11495.98
  • Altın 4955.224
  • Dolar 41.3698
  • Euro 48.7274
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKATabipler Birliği’nden Gazze çağrısı: İnsanlık için özgürlük!

Yeni haftada hava nasıl olacak?

» »
Meteoroloji Dairesi’nin 20 – 26 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava hafta boyunca genellikle açık geçecek.
Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin 20 – 26 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava hafta boyunca genellikle açık geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde 31 – 34, diğer günlerinde 35 – 38 derece dolaylarında seyredecek.

Sahillerde ise beklenen hava sıcaklığı 30 – 33 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, periyodun ilk günü genellikle kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı, diğer günlerde de orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ömür bitiyor, ev taksiti bitmiyor...22 Eylül 2025 Pazartesi 11:05
  • CTP’nin TV davetine ilk yanıt KSP adayı Osman Zorba’dan22 Eylül 2025 Pazartesi 11:04
  • Erhürman: Cumhurbaşkanlığı “likeların” değil, özgürlüklerin bekçisi olacak22 Eylül 2025 Pazartesi 11:02
  • Adaylar ilan edildi: Seçim propagandası yarın başlıyor22 Eylül 2025 Pazartesi 11:02
  • Kıbrıs Türk Kızılayı, İskele’de 28 ünite kan topladı22 Eylül 2025 Pazartesi 11:01
  • CTP: Karşılıklı konuşması gerekenler sözcüler değil, Cumhurbaşkanı adaylarıdır22 Eylül 2025 Pazartesi 08:54
  • Seçime doğru... 60’tan fazla kişi aynı adreste kayıtlı çıktı22 Eylül 2025 Pazartesi 08:53
  • Döviz güne nasıl başladı?22 Eylül 2025 Pazartesi 08:48
  • Eczanelerin kış dönemi çalışma ve nöbet saatleri değişti22 Eylül 2025 Pazartesi 08:47
  • Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yazılış sırası belirlenecek22 Eylül 2025 Pazartesi 08:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti