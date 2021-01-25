1 haftada 40 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti!

Kısmi sokağa çıkma yasağı kapsamında; 24-25.01.2021 (22:00 - 05:00 saatleri) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde, toplam 4 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir.
Kısmi sokağa çıkma yasağının uygulandığı 17-25.01.2021 tarihleri arasında ise ülke genelinde toplam 40 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit dilmiştir. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işleme gidilmiş olup, soruşturma devam etmektedir.
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