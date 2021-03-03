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1 hasta yoğun bakımdan çıkarıldı

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70 yaşındaki Erkek Covid-19 hastası bugün yoğun bakım servisinden çıkarıldı.
1 hasta yoğun bakımdan çıkarıldı

70 yaşındaki Erkek Coronavirüs hastası bugün yoğun bakım servisinden çıkarıldı.

 Uzun süredir yoğun bakımda tedavisi süren ve durumu kötü olan hastanın yoğun bakımdan çıkarılması sağlık çalışanlarına moral oldu

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