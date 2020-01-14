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1. Kıbrıs Mobilya Fuarı 23-26 Ocak Arası Lefkoşa Fuar Alanı’nda düzenlenecek

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Mobilya üreticileri, 23-26 Ocak tarihleri arasında Fuar Alanı’ndan yer alacak “1. Kıbrıs Mobilya Fuarı” düzenleyecek.
1. Kıbrıs Mobilya Fuarı 23-26 Ocak Arası Lefkoşa Fuar Alanı’nda düzenlenecek

Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Hüseyin Ciddi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 3 gün sürecek fuara mobilya sektörünün ileri gelen firmalarının katılacağını ve mobilyalarını sergileyeceklerini belirtti.

Ülkede birçok mobilya sanayi firmasının geçmiş yıllara göre ivme kazandığına değinen Ciddi, dünya ülkeleri ile aynı standartlarda üretim yapıldığının altını çizdi ve fuar sayesinde halkın birçok yerli üretim firması ile buluşmasına fırsat tanınacağını söyledi.
 
Mobilya Sanayicileri Derneği tarafından organize edilen fuarın amacının, mobilya sektöründeki yerli ürünleri tüketicilerle buluşturmak ve halkın yerli ürünlere olan bakış açısını geliştirmek olduğunu kaydeden Ciddi, birçok firmanın fuarda temsil edileceğini belirtti.

23-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek fuar; hafta içi 18.00-22.00, hafta sonu 16.00-22.00 saatleri arasında, Lefkoşa Fuar Alanı Salon 3’te gezilebilecek.

KKTC’nin 13 firmasının yer alacağı fuarı gelenekselleştirmeyi düşündüklerini ifade eden Ciddi, fuarın ücretsiz ve herkese açık olduğunu sözlerine ekledi. 

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