  • BIST 118.225
  • Altın 293,181
  • Dolar 5,8800
  • Euro 6,5251
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

1 Milyon 750 Bin TL’lik büyük ikramiye talihlisine teslim edildi

» »
Devlet Piyangosu’nun 31 Aralık 2019 tarihli çekilişinde kazanılan 1 Milyon 750 Bin TL’lik büyük ikramiyenin, talihlisine teslim edildiği açıklandı.
1 Milyon 750 Bin TL’lik büyük ikramiye talihlisine teslim edildi

Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi Birimden yapılan açıklamada, ikramiyenin, ismini vermek istemeyen talihli tarafından bugün teslim alındığı kaydedildi.

İkramiyeyi kazanan talihliye teslim ederken konuşan Birim Sorumlusu Osman Yıldızev; sağlıklı günlerde kullanmaları temennisinde bulunarak kazananı tebrik etti.

18 OCAK ÇEKİLİŞİ DE ÇIKANA KADAR

Açıklamada, sıradaki çekilişin 18 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirileceği, 900 Bin TL’lik büyük ikramiye için satılan bilete çıkana kadar çekiliş yapılacağı ve biletlerin satışta olduğu da hatırlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan ve yardımcısı Erdoğan ile görüşmek için İstanbul'a gitti10 Ocak 2020 Cuma 11:26
  • Dikkat elektrik kesintisi var!10 Ocak 2020 Cuma 10:38
  • Boru hattında arıza10 Ocak 2020 Cuma 10:26
  • Oğuz: Panik yapacak bir durum yok, arıza iki ayda giderilecek10 Ocak 2020 Cuma 09:40
  • Asrın Projesi’nde boru patladı iddiası (VİDEO)10 Ocak 2020 Cuma 09:28
  • Oğuz:Dere yataklarını işgal etmesek birçok zarar hiç olmayacak10 Ocak 2020 Cuma 09:11
  • Erhürman'dan İmar planı tepkisi:Bu ciddiyetsizlik daha ne kadar devam edecek?09 Ocak 2020 Perşembe 19:53
  • Yeşilköy'de geçen yıl yapılan yol yağmurdan sonra yine çöktü09 Ocak 2020 Perşembe 18:58
  • Bağımsızlık Yolu: Yankee Go Home!09 Ocak 2020 Perşembe 18:51
  • Tarihi geçmiş ilaçların imha edilmesiyle ilgili Meclis Araştırma Komitesi bugün toplandı09 Ocak 2020 Perşembe 18:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti