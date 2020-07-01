“1 Temmuz” kararının durdurulmasına ilişkin açılan dava 3 Temmuz’a ertelendi

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin (KTTB), “1 Temmuz kararının durdurulmasına ilişkin” açtığı dava, Savcılığın ara emri başvurusuna itiraz dosyalayabilmesi için mahkeme tarafından 3 Temmuz’a ertelendi.
Hükümetin, 1 Temmuz; yani, bugün itibariyle ülkeye karantinasız bir şekilde girişlere izin vermesi kararına ilişkin Yüksek İdare Mahkemesi’nde (YİM) dava dosyalayan KTTB, söz konusu kararın yürürlüğünün durdurulmasını ve sağlık sistemindeki eksiklerin giderilmesini talep ediyor.
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