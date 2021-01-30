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1 üründe limit üstü bitki koruma ürünü bulundu

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Tarım Dairesi 22-28 Ocak 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
1 üründe limit üstü bitki koruma ürünü bulundu

Tarım Dairesi 22-28 Ocak 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

 

İthal ürünlerden 23 numuneden  23 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürün bulunmamıştır.

 

Yerli ürünlerden 19 numuneden 18 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.

Mağusa sakinlerinden Ümit Coşkun’a ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

 

                  29 Ocak 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:                                       

                İsim       Yerli/ithal            Ürün     Analiz Sonucu

1             Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Red Globe Üzüm             Temiz

2             Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma Stk.             Temiz

3             Cahide Kılıç         İthal       Cennet Meyvesi              Temiz

4             Cahide Kılıç         İthal       Şili Kırmızı Biber                Temiz

5             Cahide Kılıç         İthal       Elma Stk.             Temiz

6             Cahide Kılıç         İthal       Armut S.M         Temiz

7             Halil Kasap Paz. İthal       Elma Stk.             Temiz

8             Halil Kasap Paz. İthal       Armut Deveci    Temiz                  

9             Halil Kasap Paz. İthal       Cennet Meyvesi              Temiz

10           SVS Tic. Ltd.       İthal       Elma Stk.             Temiz

11           SVS Tic. Ltd.       İthal       Elma Golden      Temiz

12           SVS Tic. Ltd.       İthal       Çeri Domates    Temiz

13           SVS Tic. Ltd.       İthal       Cennet Meyvesi              Temiz

14           SVS Tic. Ltd.       İthal       Armut Ank.        Temiz

15           SVS Tic. Ltd.       İthal       Armut Deveci    Temiz

16           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma Stk.             Temiz

17           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma Golden      Temiz

18           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Çeri Domates    Temiz

19           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma G.S              Temiz

20           Tük        İthal       Arpa yemlik       Temiz

21           Holly Grains Ltd.              İthal       DDGS Mısır         Temiz

22           Holly Grains Ltd.              İthal       Yonca Peleti       Temiz

23           M.Hacıali İşl.      İthal       DDGS Mısır         Temiz

24           Domates             Mağusa               Nazlı Özbay        Temiz

25           Kereviz Mağusa               Nazlı Özbay        Temiz

26           Kapya Biber       Mağusa               Veli Dölek           Temiz

27           Domates             Mağusa               Ümit Coşkun     Limit Üstü

28           Kapya Biber       Mağusa               Ayhan Gök         Temiz

29           Hıyar     Mağusa               Reşit Açıkgöz     Temiz

30           Hıyar     Mağusa               Ali Gürbüz          Temiz

31           Hıyar     Mağusa               Zekeriya Demir Temiz

32           Kapya Biber       Mağusa               Yıldıray Dağlı      Temiz

33           Çilek      Yeşilırmak           Caner Luman     Temiz

34           Çilek      Yeşilırmak           Cevdet Atalar    Temiz

35           Brokoli  Yeşilırmak           Münever İneci  Temiz

36           Marul    Yeşilırmak           Gülsen Luman  Temiz

37           Çilek      Yıldırım Hüseyin Kocabaşoğlu    Temiz

38           Domates             Yıldırım Uğur Özkaral     Temiz

39           Domates             Yıldırım Efsen Gamlı       Temiz

40           Domates             Yıldırım Hüseyin A. Kocabaşoğlu               Temiz

41           Çilek      Yıldırım Hüseyin Özbeyli               Temiz

42           Domates             Yıldırım Hüseyin Özbeyli               Temiz

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