  • BIST 1.527
  • Altın 411,312
  • Dolar 7,0510
  • Euro 8,4853
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPilli:74 vaka..2 kişi havayolu ile geldi

''100'e yakın polis temaslı!''

» »
HP Genel Başkanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından paylaşım yaparak 100'e yakın polisin temaslı olarak karantinaya alındığını söyledi
''100'e yakın polis temaslı!''

HP Genel Başkanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından paylaşım yaparak 100'e yakın polisin temaslı olarak karantinaya alındığını söyledi:

Dünden itibaren gelen bilgilere göre Polis teşkilatımızda sayıları neredeyse 100’e varan polisimiz pozitif vakaların temaslısı olarak karantina merkezlerine alındı. Her pozitif çıkan polisin birlikte çalıştığı vardiyasındaki polisler de karantinaya alındığından çok sayıda polismiz DEVRE DIŞI kalmış durumda. Trafik şubesi ardından cürümleri önleme şubesi, bazı karakollar ve şimdi de sanırım özel harekat.

Görevleri gereği polislerimiz ifade alma, olay yeri inceleme, mültecilerle ilgili işlemler, göz altına alma, karakolda zanlı sorgulama ve bazı izinler için polise başvuru yapmaya gelenler gibi işlemler nedeniyle kişilerle sürekli temas halinde ve yüksek risk altında.

Zor ve riskli çalışma koşulları ortada, en azından teşkilat içerisinde BİR AN ÖNCE genel bir PCR TARAMASI yapılması gerekir diye düşünüyorum. Hatta kronik rahatsızlığı olan, 65 yaş üstü olan kişiler yanısıra sağlık personelimiz gibi polislerimiz, sivil savunma personelimiz ve gümrük çalışanlarımız da öncelikli gruptadırlar. Bir an önce AŞILANMALARI GEREKİR.

Dünyada da “frontline workers” olarak değerlendirilen bu grupların aşılanmasına öncelik verilmiş durumdadır. Aksi halde salgınla mücadele süreci tehlikeye girer.

Virüs değil #HalkKazanacak

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 16 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti, 2 kişi maske takmadı!06 Şubat 2021 Cumartesi 11:08
  • Evinde cannabinoid bulundu!06 Şubat 2021 Cumartesi 11:03
  • Kapalı olması gerekirken açık olan 1 işletme tespit edildi06 Şubat 2021 Cumartesi 10:58
  • A'dan Z'ye mutasyonlu virüs hakkında bilgiler06 Şubat 2021 Cumartesi 10:38
  • Yenierenköy'de 723 kişi aşılandı06 Şubat 2021 Cumartesi 10:03
  • Mengi cinayeti zanlıları mahkemeye çıkarılıyor!06 Şubat 2021 Cumartesi 10:00
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı06 Şubat 2021 Cumartesi 09:42
  • Mengi cinayeti zanlıları mahkemeye çıkarılıyor!06 Şubat 2021 Cumartesi 09:29
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 06 Şubat Cumartesi)06 Şubat 2021 Cumartesi 09:15
  • Lefkoşa'da Mengi cinayetinde gelişme var, tutuklular var!05 Şubat 2021 Cuma 23:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti