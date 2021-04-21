113 örgütten ortak açıklama

İki toplumlu ortak yürüyüş ve etkinlik 24 Nisan’da gerçekleşecek.

Açıklamada Cenevre’deki 5+1 Kıbrıs Zirvesi öncesinde “Bu Memleket Bizim” diyen herkesle #FederasyonYolundaBirlikte sokaktayız! çağrısı yapıldı.

“Federasyon Yolunda Birlikte” sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlik, kuzeyde Bu Memleket Bizim Platformu'nun organizasyonuyla saat 17.00’de Lefkoşa Eski Peyak önünde başlayacak ve oradan ortak buluşma yeri olan Baf Kapısı’nın kuzeyinde kalan bölgedeki Yiğitler Burcu'na yürünecek.

Aynı anda güneyde de Lefkoşa Eleftheria/Özgürlük Meydanı’nda toplanılıp, Baf Kapısı’na yürünecek. Eyleme kuzeyden katılacaklar eski Peyak önünden Ledra Palace ışıklarına, oradan Çetinkaya Kulübü yönüne yürüyerek Yiğitler Burcu'na ulaşacak ve burada kurulacak stantta konuşmalar yapılacak.

24 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek “iki toplumlu barış” etkinliğiyle ilgili basın toplantısı, organizasyondaki sendika, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla bugün çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

REFERANDUMUN YIL DÖNÜMÜNDE…

Toplantıda, etkinliğin Kıbrıs Türk tarafını temsilen konuşma yapan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, 27 Nisan’da Cenevre’de yapılacak 5+1 gayriresmî görüşmenin hemen öncesinde Annan Planı Referandumu yıl dönümü olan 24 Nisan tarihinde, Kıbrıs’ta “gerçekten çözüm isteyenlerin sesini duyurmak için” bu geniş çaplı etkinliği düzenlediklerini kaydetti.

“Ülkesini seven, çözümü destekleyen herkesin Covid-19 önlemleri çerçevesinde gerçekleşecek etkinliğe katılması” çağrısında bulunan Elcil, “Gerek Sayın Anastasiades’in, gerek Sayın Tatar’ın samimiyetlerine inanmıyoruz. Biz ülkemizi yarım değil, bütün olarak seviyoruz ve ülkemiz için endişeleniyoruz” dedi.

“KIBRISLI TÜRKLER VE RUMLAR, İKİ BÖLGELİ, İKİ TOPLUMLU BİR FEDERASYON TEMELİNDE YENİDEN BİRLEŞME VE BARIŞ İSTEĞİ KONUSUNDA BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR KARARLILIK GÖSTERMEKTEDİR”

Ardından okunan ortak basın açıklamasında, “Kalıcı bir bölünme ve ilişkilerin gerilmesi tehlikesi yaşanmadan, her iki taraftaki siyasi liderlerin federal bir çözüme yönelik açık veya gizli muhalefetlerini terk etmeleri ve BM Genel Sekreteri önerilerine olumlu ve net bir şekilde cevap vermeleri” talep edildi.

“Yaygın hayal kırıklığına rağmen, Kıbrıslı Türkler ve Rumların, yeniden birleşme ve barış isteği konusunda benzeri görülmemiş bir kararlılık gösterdiği” ifade edilen açıklamada, barışçıl bir gelecek için mevcut tek seçeneğin BM kararlarında tanımlanan siyasi eşitlik temelinde, İki bölgeli, İki toplumlu bir federasyon çatısı altında yeniden birleşmek olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, “makul önlemlerin alınarak Kuzey-Güney geçiş kapılarının açılması ve Doğu Akdeniz’deki istikrarsız durumu körükleme eğiliminde olan tüm eylemlerden vazgeçilmesi” taleplerinde bulunuldu ve BM Genel Sekreteri’ne “1974 öncesi sahiplerine geri verilmesi amacıyla Kapalı Maraş’ın, BM gözetiminde planlanması ve geliştirilmesi için pratik adımlar atma” çağrısında bulunuldu.

Açıklama şu şekilde devam etti:

“Biz, sivil toplumu temsil eden Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum örgütler, sivil hareketler ve kişiler olarak, bugüne kadar elde edilen yakınlaşmalara olan bağlılığımızı ve desteğimizi yeniden teyit ediyor ve bunların her iki taraf için de kabul edilebilir kapsamlı bir çözüm için çerçeve oluşturduğuna inanıyoruz. Bu yakınlaşmalar, Kıbrıs sorununun barışçıl çözümü yolundaki en değerli varlığını temsil etmektedir.”

Toplantıda, aynı zamanda Atina’da, İngiltere’de ve Kıbrıslıların yoğun olarak yaşadığı diğer ülkelerde bir araya gelinip, etkinlik düzenleneceği ve 27 Nisan’da Cenevre’de yer alacak gayriresmî toplantıda “Federasyonun önünü açacak bir sonuç alınabilmesi ve görüşmelerin yeniden başlayabilmesi adına” ilgili ülkelerin bakan ve milletvekilleriyle görüşüleceği ve “ortak iradenin’ ifade edileceği” kaydedildi.

113 örgütün talepleri

Kararlılıkla belirtiriz ki:

Barışçıl bir gelecek için mevcut tek seçenek, BM kararlarında tanımlanan siyasi eşitlik temelinde, İki bölgeli, İki toplumlu bir Federasyon çatısı altında yeniden birleşmektir.

Bugüne kadar elde edilmiş yakınlaşmalar ve BM Genel Sekreteri'nin Crans Montana'da masaya koyduğu 6 maddelik önerisi, tüm taraflar için ivedi olumlu gelişmelerin sağlanması yönündeki tek pragmatik seçenektir. Kıbrıslı Türkler’in tüm karar alma düzeylerine etkili katılım hakkına saygı duymak ve BM Genel Sekreteri tarafından önerilen yeni bir güvenlik düzenlemesini kabul etmek, bir anlaşmaya varılması için elzemdir.

Kuzey ve güney arasındaki tüm geçişlerin; geçiş noktalarında makul önlemler alınarak, adanın diğer kısımlarında olduğu gibi tüm gereklilikler uygulanarak, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi işbirliğini geliştirmesi için güçlendirilerek, derhal açılması gerekmektedir. Dayanışma ruhu içinde, önümüzdeki zor aylarda pandemiyle mücadele etmek için tüm alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu, fiilen bölünmüş ülkemizin her yerinde ticareti ve istihdamı artırmak ve Kıbrıslı Türk topluluğu üzerindeki mevcut olağanüstü koşullardan kaynaklanan olumsuz ekonomik yükü en aza indirmek için Yeşil Hat Tüzüğüne dayalı uluslararası pazarlara erişim anlamına gelmektedir.

Doğu Akdeniz'de, bölgedeki hüküm süren istikrarsız durumu körükleme eğiliminde olan tüm eylemlerden vazgeçilmesi, müzakere sürecinin sonuç vermesi için gerekli alan ve zamanı sağlamak için elzemdir. Aynı zamanda, hidrokarbon sahasının araştırılması ve geliştirilmesi ile ilgili çevresel konuların, mevcut etki ve risk minimizasyonu ihtiyaçları doğrultusunda dikkatlice yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

BM Genel Sekreterini, 1974 öncesi sahiplerine geri verilmesi amacıyla Kapalı Maraş’ın, BM gözetiminde planlanması ve geliştirilmesi için uzmanlar ve temsilcilerden oluşan iki toplumlu teknik komiteye öneriler sunarak pratik adımlar atmaya çağırıyoruz.

Biz, Sivil Toplumu temsil eden Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum örgütler, sivil hareketler ve kişiler olarak, bugüne kadar elde edilen yakınlaşmalara olan bağlılığımızı ve desteğimizi yeniden teyit ediyor ve bunların her iki taraf için de kabul edilebilir kapsamlı bir çözüm için çerçeve oluşturduğuna inanıyoruz. Her iki tarafın da yakınlaştığı ve defalarca teyit ettiği gibi, Çözüm’ün beraberinde, tek egemenliğe, tek uluslararası kimliğe ve tek vatandaşlığa sahip yeniden birleşmiş, iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyonu getirmesi gerektiğini yeniden vurgulamak istiyoruz. Bu yakınlaşmalar, Kıbrıs sorununun barışçıl çözümü yolundaki en değerli varlığını temsil etmektedir.

Üçüncü tarafların müdahalesinden arınmış yeniden birleşmiş bir ülke ve gelecek nesiller için barışçıl bir gelecek için, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarında tanımlanan siyasi eşitliğe sahip iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyona ulaşmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürmeye kararlıyız. Yeniden birleşmiş barışçıl bir Kıbrıs, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine katkıda bulunabilir. Böylece, üç ülke Doğu Akdeniz'de ve daha geniş alanda bir işbirliği modeli ve bir barış köprüsü oluşturabilir. Biz Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar olarak bu ortak vizyonu paylaşıyor ve ülkemizin yeniden birleşmesi için ifade ettiğimiz ortak irademize saygı duyulmasını talep ediyoruz.

Kıbrıslı Rumlar ve Türkler, yeniden birleşmeye giden ortak yol üzerinde birlikte yürüyor ve her türden bölünmeye yol açacak tüm önerileri reddediyorlar. Birlikte yürümek, başarının özüdür!

Etkinliğe destek veren örgütlerin listesi (alfabetik olarak):

Active Citizens - Ενεργοί Πολίτες Actor's branch-SIDIKEK PEO AKEL - Progressive Party of the Working People Anatropi Association of Cypriot Refugees in Greece – Cyprus ‘74 Association of Historical Dialogue and Research Association of Turkish Cypriot Artists and Authors Athletic-Cultural Youth Association " Peace and Friendship" Australian Peace Initiative for Cyprus (Bi-Communal) Avli - Αυλή BARAKA Cultural Group Barış ve Demokrasi İnisiyatifi Bağımsızlık Yolu Bi-communal Choir For Peace in Cyprus Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims of 1963-74 events - Together We Can Bi-communal Kyrenia Initiative Cooperative Workers Trade Union - KOOP-SEN CTP - REPUBLICAN TURKISH PARTY CTP Youth Customs Workers Trade Union - GÜÇ-SEN Cypriot Science Education Health and Solidarity Association - KIBES Cypriotism Movement Cypriots' Voice Cyprus Academic Dialogue Cyprus Association of Social Psychology Cyprus Natural Coastline - Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών Cyprus Pir Sultan Abdal Cultural Association Cyprus Publishers Association - KYa B Cyprus Reunification Movement Cyprus Song Association - KIBHAD Cyprus Sustainability Institute Cyprus Turkish Building Contractors Association Cyprus Turkish Physicians Trade Union - TIP-İŞ Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union - KTOEÖS Cyprus Turkish Teachers Trade Union - KTÖS Cyprus Writer's Union Cyprus Youth Platform Dayanışma - Solidarity Eastern Mediterranean University Union of Academic Staff- DAU-SEN EDON EL-SEN EMU Unity and Solidarity Trade Union - DAÜ-BİR-SEN Enorasis sociocultural club Epilogi Limassol cultural movement Famagusta for Cyprus Famagusta for Cyprus Youth Famagusta Initiative Famagusta Our Town Feminist ATÖLYE Friends of Cyprus GAT -Gender Advisory Team German-Cypriot Forum Girne Düşünce Derneği Hade! Hands across the Divide HASDER HAZINE-SEN Home for Cooperation IKME Sociopolitical Studies Institute INVEST IN EDUCATION İskele Citizens Initiative KIBRIS TEK YURT HEP BiRLiKTE- ΚΥΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΟΛOΙ ΜΑΖΙ KISA – Action for Equality, Support, Antiracism KLIIR Kontea Heritage Foundation Larnaca for Solution - Reunification Movement Left Wing Limassol Civil İnitiative - Solution-Reunification-Peace MAGEM Movement for a Federal Cyprus Municipal Workers Trade Union - BES New Cyprus Association New Cyprus Party YKP New Internationalist Left NGO Support Centre OPEK - Association for Social Reform Pancyprian Federation of Trade Unions PEO Pancyprian Peace Council Peace & Solidarity Initiative with Cyprus (P.E.A.K) Peace Association PEACE DECISION - ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗΣ People's Peace Platform for Unıted Cyprus (London) POGO Post Research Institute Proodeftiki Primary School Teachers movement Proodeftiki Secondary School Teachers movement Proodeftiki Student Association Proodeftiki Technical Schools Publishers Trade Union - BASIN-SEN Revolutionary Workers Union Federation Dev- İŞ Sispirosi Atakton - Συσπείρωση Ατάκτων Socialist İnitiative Socialist Party of Cyprus Sol hareket Spirithkia -Σπιριθκιά State Workers Trade Union- ÇAĞ-SEN Stop the War Coalition Symfiliosi / Uzlaşma / Reconciliation TDP - SOCIAL DEMOCRATIC PARTY TDP Youth The Management Centre of the Mediterranean Third Community Forum TKP Turkish Cypriot Association for Democracy (London) Turkish Cypriot Civil Servants Trade Union - KTAMS TÜRK-SEN Unite Cyprus Now! United Cyprus Party BKP United Cyprus Platform of the Overseas Cypriots United Democrats Youth organization United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform We want Federation Left Movement - Αριστερή Κίνηση Θέλουμε Ομοσπονδία