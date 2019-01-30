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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

12.5 yıl hapsi istenen Arda Turan adliyede: Talebi reddedildi

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Berkay'ın da 2 yıl hapsi isteniyor
12.5 yıl hapsi istenen Arda Turan adliyede: Talebi reddedildi

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davanın görülmesine başlanıyor. Arda Turan’ın 12,5 yıla kadar hapsi istenen dosyada Berkay’ın ise 2 yıla kadar hapsi talep ediliyor. 

Turan, duruşma için İstanbul Adliyesi'ne gitti. Duruşmada Arda Turan'ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu.

 

Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin ise bu talebin reddini talep etti. Mahkeme Arda Turan'ın talebini reddederek savunmasını sordu.

Ne olmuştu?

Arda Turan ile Berkay Şahin, 3 ay önce Emirgan'da gittikleri eğlence mekanında kavga etmişti. Kavga, Turan'ın Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i taciz ettiği iddiasıyla başlamıştı. Turan, kavganın ardından hastanede tedavi gören Berkay'ın yanına silahla gitmişti.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki şüpheli olarak yer alan Turan hakkında "cinsel taciz", "kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme", "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 12,5 yıla kadar, müşteki şüpheli Berkay Şahin hakkında da "hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti. 

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